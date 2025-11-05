Al via dal 14 novembre su Sky la terza serie di Call My Agent – Italia 3

Condividi questo articolo:









Presentata alla stampa la terza edizione della serie più autoironica di Sky: sempre più affiatati tra loro gli interpreti dell’edizione 2025 che celebrano lo star system italiano ed il mondo che gli ruota intorno in maniera del tutto brillante, satirica, autoironica incentrando la loro azione sulle vicende di una agenzia di spettacolo, la CMA e dei suoi componenti dei quali vengono ancor più brillantemente narrate le relative vicende personali e familiari.

Palcoscenico di questa terza serie è Roma che il regista Simone Spada vivacemente ritrae evidenziando alcune tra le più esclusive e rappresentative location frequentate dal jet set internazionale: quanto basta per far rilevare l’importanza dell’agenzia CMA che una sua concorrente, la UBA, vorrebbe fagocitare.

Tanti i personaggi che appaiono sullo schermo: da Luca Argentero, convinto ma non troppo di voler lasciare la sua attività di divo in favore di una vita dedicata alla famiglia, a Michelle Unziker, Aurora Ramazzotti e Stefania Sandrelli, vecchie volpi in cerca di rilancio egregiamente accompagnate da nomi altrettanto famosi quali quelli del cast di “ Romanzo Criminale – La serie “ tra i quali primeggiano Marco Bocci, Vinicio Marchioni, Francesco Montanari, Edoardo Pesce, Alessandro Roia e Daniela Virgilio; particolare attenzione al duo Ficarra e Picone che alla soglia dei trent’anni di carriera entrano in crisi divertendo lo spettatore con le loro scenate di assurda ma assolutamente divertente, spiritosa gelosia.

Dalla visione delle prime due puntate della serie proiettate per la stampa emerge, in breve, che i componenti dell’agenzia CMA si affannano, inventandosi gli artifizi più strani ed elaborati, per convincere Argentero a non abbandonare la sua attività: la concorrenza che i personaggi instaurano per raggiungere lo scopo è spietatamente divertente perché, dopo la morte di Elvira, la Presidente, chi dovrà sostituirla sarà colui o colei che riuscirà a convincere Argentero: lotta spietata a suon di colpi di genio tra L’avvocato Baronciani ( che sogna da anni di diventare Presidente ), Lea Martelli la più efficiente e talentuosa tra gli agenti CMA e Maurizio Lastrico che, innamorato di un’altra dipendente dell’agenzia, fa del tutto sia per diventare Presidente che per chiedere alla sua amata di sposarlo.

Ma una nuvola si addensa sul futuro della CMA perché una concorrente americana, la UBA, tenta di acquisirla al suo portafoglio: in questa ulteriore vicenda la reazione unanime degli agenti CMA riesce, sempre con gradevole sarcasmo e molto ironicamente, a fronteggiare il pericolo con il risultato che emergono i valori umani dei tanti personaggi in scena i quali, emotivamente coinvolti, danno il tutto di se stessi per la riuscita sia dell’azione di reazione all’attacco, che per la valorizzazione di ognuno di loro: un’azione comune nell’ambito di nuove sperimentazioni che daranno il risultato sperato.

La serie, scritta da Federico Baccomo con Camilla Buiza e Tommaso Renzoni, è prodotta da Sky Studios e da Palomar, descrive, in effetti, l’inizio di una nuova fase per l’agenzia interessata e, soprattutto, una concreta esaltazione dello star system italiano mettendo al centro dell’azione Roma, già purtroppo a suo tempo città del cinema; non a caso tra le location scelte per le varie azioni non figura la via della Dolce Vita.

Le caratteristiche un tantino folli, per certi versi misteriose ma affascinanti comunque, del mondo del cinema e dello spettacolo vengono messe in luce ed esaltate da questa serie che con il varo della sua terza stagione si propone come un must dello spettacolo all’interno del quale il regista si è prefisso di entrare in punta di piedi, aumentando il numero dei personaggi e relativi interpreti i quali tutti e coralmente contribuiscono a rendere sempre più ed assolutamente desiderabile la visione di questa serie la cui narrazione e sviluppo é contenuta comunque all’interno dello stile delle precedenti confermando per valida ed efficace la formula suo tempo prescelta.