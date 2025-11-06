L’ORCHESTRACCIA CANTA CALIFANOBAR CALIFFO

Condividi questo articolo:









Debutta a Roma il tributo affettuoso, poetico e scanzonato a

Franco Califano e alla città che rivive ancora nelle sue canzoni

Sono anni che l’Orchestraccia porta in tour concerti travolgenti e di successo in tutta Italia, e ora

mette in scena un nuovo spettacolo che debutta proprio nella loro città: dal 20 al 23 novembre il

Teatro Olimpico di Roma ospiterà “L’Orchestraccia canta Califano – Bar Califfo”, l’omaggio in

musica e parole al grande artista Franco Califano. Lo spettacolo incarna pienamente lo stile

dell’Orchestraccia, gruppo rock-folk guidato da Marco Conidi, che affonda le proprie radici nella

tradizione e nella cultura romana.

La band sarà in tournée nei teatri italiani da novembre a marzo: dal 20 al 23 novembre al Teatro

Olimpico Roma, poi il 6 dicembre al Teatro API di Porto Sant’Elpidio (FM), il 7 dicembre al Teatro

Persiani di Recanati, il 15 dicembre al Teatro Gioiello di Torino, il 16 dicembre al Teatro Carcano di

Milano, il 17 gennaio al Teatro D’Annunzio di Latina e il 7 marzo al Teatro Gian Carlo Menotti di

Spoleto. I biglietti sono disponibili in vendita su www.ticketone.it, nei punti vendita autorizzati e nei

botteghini dei teatri.

Un giornalista entra nel Bar Califfo, un locale dove il tempo si è fermato agli anni ’70. Tra macchinette

del caffè, telefoni a disco e giubbotti di pelle, si ritrova in mezzo a un gruppo di irriducibili che giura

di aver conosciuto, amato o, addirittura, ispirato il grande Califano. Armato di un vecchio registratore

– perché nel bar la tecnologia è bandita – il giornalista cerca di scoprire la verità: dietro le loro storie

c’è autenticità o solo mitomania da bancone? Ma ogni domanda scatena un ricordo, una canzone,

un bicchiere, e presto l’inchiesta diventa un viaggio nella leggenda, dove la nostalgia è una bugia

raccontata bene. Le voci di corridoio si intrecciano a brani immortali come Roma nuda, Minuetto,

L’ultimo amico va via; tra ironia e malinconia, tra colpi di scena e rivelazioni inaspettate. I “califfi del

bar” mostrano così al giornalista, e al pubblico, quello che sanno fare meglio: suonare, cantare,

esagerare, accompagnandoci in un viaggio esilarante e commovente tra musica e poesia.

L’Orchestraccia nasce con l’intento di riportare in scena la grande eredità del folklore romanesco e

del repertorio degli autori tra Ottocento e Novecento, rendendolo vivo, attuale e universale. Nel

loro suono convivono molte anime: dal rock ai ritmi latini, dallo ska al punk-rock, dalla patchanka

al pop più delicato, fino a momenti di grande intensità acustica e poetica.

Fondata nel 2011 da attori e musicisti con la volontà di fondere esperienze teatrali e musicali,

accanto al repertorio tradizionale, la band propone anche brani inediti ispirati all’attualità: storie di

donne vittime di soprusi, di giovani in cerca di identità, di amori dolci e malinconici.

Nei concerti dell’Orchestraccia si possono ascoltare i grandi classici come Occasione bellissima,

Ovunque tu sarai e Sole a mezzanotte, insieme ai brani più recenti come La Santa, A proposito di te,

Viva la follia, Splendida ironia e l’ultimo successo Quello non era amore.

L’Orchestraccia è composta da: Marco Conidi (cantautore/attore), Guglielmo Poggi (attore),

Salvatore Romano (chitarra), Angelo Capozzi (chitarra/ukulele), Emanuele Bruno

(pianoforte/fisarmonica), Alessandro Vece (violino), Mario Caporilli (tromba), Claudio Mosconi

(basso) e Fabrizio Fratepietro (batteria).