Il Cinema entra a Rebibbia con “Altri Sguardi” Una rassegna di film per i detenuti

Il cinema italiano all’interno della Casa Circondariale di Rebibbia a Roma. Quattro film selezionati tra le opere più rilevanti dell’ultima stagione cinematografica, scelti anche perché affrontano tematiche profonde e attuali.

Con “Altri sguardi” fino al 16 dicembre verranno proiettati “FolleMente” di Paolo Genovese, “Nonostante” di Valerio Mastandrea, “Un mondo a parte” di Riccardo Milani e infine “Chi ha rapito Jerry Calà”. Al termine del percorso, i film saranno valutati da una giuria composta dai detenuti, chiamati a scegliere il migliore della rassegna.

La rassegna è promossa dall’associazione Mètide, fondata da Ilaria Spada, attrice e presidente dell’associazione e da Raffaella Mangini, esperta di marketing e cofondatrice. L’obiettivo di Mètide è di “offrire – si legge nel comunicato di presentazione – ai detenuti occasioni concrete di confronto, stimolo culturale e partecipazione attiva, favorendo l’ascolto reciproco, la costruzione di nuove prospettive e il senso di appartenenza a una comunità dialogante, nonostante le barriere fisiche e psicologiche della detenzione”.

Per ogni film ci sarà anche un protagonista del mondo del cinema pronto a dialogare con i detenuti. Per “FolleMente” è prevista la presenza di Maria Chiara Giannetta, reduce tra l’altro del successo di Blanca3 sulla Rai. Toccherà invece a Lino Musella spiegare “il sogno” di “Nonostante” mentre per “Un mondo a parte”, il film campione d’incassi della passata stagione vedrà la presenza del regista Riccardo Milani. Il gran finale sarà il 16 dicembre quando Jerry Cala’ dopo la proiezione del suo film incontrerà i detenuti e verrà scelto dalla giuria il film migliore della rassegna che questo anno ha tagliato il traguardo delle nove candeline.

