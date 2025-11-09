Dal 21 al 29 novembre va in scena il Torino Film Festival

Condividi questo articolo:









E’ dedicato a Paul Newman il manifesto del 43mo Torino Film Festival che quest’anno è caratterizzato dalla notevole presenza di registe e cineaste donne. Presidente della manifestazione Enzo Ghigo, direzione artistica di Giulio Base e Carlo Chatrian alla Direzione Generale con il sostegno del Museo Nazionale del Cinema, madrina della manifestazione Laura Chiatti.

Le giurie sono presiedute da Ippolita Di Majo, Giovanna Galgiardo e Lina Sastri.

Tanti i titoli, 120 circa, ripartiti nella sezioni nelle quali è suddiviso il concorso, tre delle quali aventi carattere di non competitività. Grande presenza di ospiti internazionali con nomi che vanno da Spike Lee a Vanessa Redgrave, a Julette Binoche, Daniel Brul, James Franca, Terry Gilliam, Claude Lelouch, Aleksandr Sokurov, Hanna Schygulla, Jacqueline Bisset; presenti, ovviamente, anche nomi noti del panorama cinematografico italiano che partecipa con Franco Nero, Stefania Sandrelli, Sergio Castellitto, Barbora Bobulova, Fortunato Cerlino, Pilar Fogliatti.

Di Paul Newman, del quale ricorre il centenario della nascita, verranno proiettati 24 film che tracceranno la intera carriera dell’attore che debuttò nel cinema negli anni ’50.