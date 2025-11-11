I Gemelli di Guidonia a teatro con “Intelligenza artificiale 2.0”

Condividi questo articolo:









Nella scorsa stagione teatrale il pubblico si è divertito molto e il “passaparola” lo ha reso un successo,

ora i Gemelli di Guidonia tornano sul palco con “Intelligenza Musicale 2.0”, un concentrato di

comicità, musica e tecnologia che si fondono in un’esperienza interattiva sorprendente. Un viaggio

tra musica, ironia e innovazione che mette al centro il rapporto, sempre più complesso e divertente,

tra l’essere umano e la tecnologia.

Scritto dai fratelli Eduardo, Gino e Pacifico Acciarino, con Massimiliano Papaleo, che ne ha curato

anche la regia, “Intelligenza Musicale 2.0” è presentato da Lorenzo Paolucci, e sarà in anteprima il

16 ottobre al Teatro Augusteo di Salerno, in occasione della 37a edizione del prestigioso Premio

Charlot.

Come da tradizione, il trio attinge al grande repertorio musicale italiano e internazionale, ma questa

volta lo fa con uno sguardo al futuro: classici intramontabili vengono rivisitati attraverso strumenti

digitali, effetti sonori e interazioni in tempo reale che rendono ogni replica unica. La vera novità di

“Intelligenza Musicale 2.0” è il coinvolgimento diretto del pubblico, che potrà improvvisarsi autore

e contribuire alla creazione di canzoni inedite, scritte sul momento grazie all’uso delle nuove

tecnologie. Un esperimento ironico e brillante, “forse mai richiesto, ma ormai è troppo tardi!”.

Tra intelligenza artificiale, social media e innovazioni digitali che ormai scandiscono ogni aspetto

della vita quotidiana, “Intelligenza Musicale 2.0” diventa lo specchio di un’epoca in continua

trasformazione: con la loro inconfondibile comicità, i Gemelli di Guidonia trasformano la tecnologia

in un nuovo strumento di creatività e interazione, dimostrando che “il futuro è già qui… nel bene e

nel male!”

GEMELLI DI GUIDONIA

I fratelli Pacifico Acciarino, Gino Acciarino ed Eduardo Acciarino sono un trio canoro, radiofonico e

televisivo noto come i Gemelli di Guidonia. Il gruppo ha mosso i primi passi nel mondo della musica

nel 1999 come Effervescenti Naturali. Nel 2013, sotto la guida di Fiorello che li ribattezzò Gemelli di

Guidonia, il trio ha acquisito notorietà partecipando al programma televisivo “Edicola Fiore”. La loro

carriera spazia dalla musica al teatro e alla televisione, hanno partecipato a programmi televisivi

come “Quelli che il calcio” e “Made in Sud”. Nel 2006 hanno debuttato a teatro con lo spettacolo “È

permesso?’ di Enrico Montesano, sia come cantanti che attori. Nel 2018, hanno girato l’Italia con lo

spettacolo “Disco-patia… dica 33 giri”. Nel 2021 hanno vinto l’undicesima edizione di “Tale e Quale

Show”. Il trio ha poi condotto su Rai Radio 2 e Rai 2 i programmi “3 per 2” e “Radio2 Happy Family”.

Nel 2023 hanno portato in giro il loro spettacolo “Tre x 2 tra radio e tv”, ora sono in tour, per il

secondo anno consecutivo, con il nuovo spettacolo “Intelligenza Musicale 2.0” che li ha visti

protagonisti, con un grande successo di critica e di pubblico, nei più famosi teatri italiani.

Calendario tour teatrale 2025/2026 – “Intelligenza Musicale 2.0”

(date in aggiornamento)

16 OTTOBRE – SALERNO, TEATRO AUGUSTEO

15 NOVEMBRE – MOGLIANO (MC), TEATRO APOLLO

22 NOVEMBRE – ADRANO (CT), TEATRO BELLINI

29 NOVEMBRE – CASALMAGGIORE (CR), TEATRO COMUNALE

7 DICEMBRE – MELENDUGNO (LE), TEATRO NUOVO CINEMA PARADISO

11 DICEMBRE – TRAPANI, TEATRO ARISTON

10 GENNAIO – ALTAMURA (BA), TEATRO MERCADANTE

16 GENNAIO – BARLETTA, TEATRO CURCI

23 GENNAIO – MODENA, TEATRO MICHELANGELO

5 FEBBRAIO – LAMEZIA TERME (CZ), TEATRO GRANDINETTI

28 MARZO – ROMA, TEATRO GHIONE – H 17:00

28 MARZO – ROMA, TEATRO GHIONE – H 20:30

29 MARZO – ROMA, TEATRO GHIONE – H 17:00

2 APRILE – TORINO, TEATRO GIOIELLO

24 APRILE – ERBA (CO), TEATRO EXCELSIOR

9 MAGGIO – BUSTO ARSIZIO, TEATRO SOCIALE

