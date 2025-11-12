PAOLO CONTE NEL CUORE DI AMSTERDAM La ristampa dello storico concerto del 1988 al Royal Theatre Carré dal 14 novembre 2025 in DVD

Condividi questo articolo:









Nel cuore di Amsterdam”, capolavoro live di Paolo Conte del 1988 al prestigioso Royal Theatre Carré, viene

ristampato per il pubblico in DVD su etichetta Nar International e distribuzione Warner Music Italy / ADA

Music Italy. Sarà disponibile nei negozi e online il 14 novembre 2025, qui il link per il pre-order

https://lnk.to/paoloconteDVD

Un concerto d’autore di uno tra i più innovativi e sofisticati artisti italiani, testimonianza di una performance

irripetibile: l’intensità dell’esecuzione, la finezza degli arrangiamenti e la naturalezza del dialogo tra voce e

strumenti lo rendono un documento prezioso. La magia e l’atmosfera di una serata unica raccontano la

grandezza di un artista che ha saputo costruire un linguaggio musicale universale.

La scaletta del concerto è un vero e proprio manifesto della poetica contiana, un viaggio sonoro che conserva

intatta la forza evocativa e l’eleganza della sua scrittura: Diavolo rosso, Hesitation, La ricostruzione del

Mocambo, La negra, Max, Sotto le stelle del jazz, Lo zio, Jimmy ballando, Via con me, Chiunque, Dancing,

Gli impermeabili e Azzurro.

Sul palco, Conte guida un ensemble di musicisti di straordinario talento capaci di arricchire con sfumature

e dinamiche inconfondibili il suo universo sonoro: Antonio Marangolo (sax), Mimmo Turone (tastiere),

Tiziano Barbieri (basso), Vittorio Volpe (batteria), Andrea Allione (chitarra), Marcello Crocco (flauto), Claudio

Capuro e Massimo Boccalini (sax & clarinetto), Mirco Marchelli (tromba), Marco Lepratto (trombone) e

Fanette (violoncello).

La ristampa in DVD del concerto al Royal Theatre Carré rappresenta un’occasione per i fan di rivivere un

evento memorabile, e un’opportunità per le nuove generazioni di riscoprire un autore che, con la sua voce

e il suo stile inconfondibili ha saputo disegnare una delle mappe più eleganti e riconoscibili nel panorama

italiano e internazionale, in grado di affascinare ancora oggi.

