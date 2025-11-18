Spettacolo da BARcollo ma… non mollo fa tappa a Roma

Condividi questo articolo:









20 novembre ore 20.00 – Sala Sant’Antonio di Padova – Roma

21 novembre ore 20.00 Teatro del Lido di Ostia

Prosegue il viaggio musicale de Le Vespe di Cherea, che riportano in scena il loro nuovo lavoro “Spettacolo da BARcollo ma… non mollo”: una traversata emotiva e multisensoriale in cui musica, teatro, danza e parola si fondono per raccontare la resilienza e la bellezza che nasce dalla fragilità. Dopo il debutto ad Aieta e le recenti tappe campane, lo spettacolo farà tappa il 20 novembre alle ore 20.00 a Roma, presso la Sala Sant’Antonio di Padova, e il 21 novembre alle ore 20.00 al Teatro del Lido di Ostia.

Il progetto nasce dall’incontro di tre artisti uniti da percorsi diversi ma dalla stessa sensibilità: Beppe Gargiulo (attore, regista e musicista), Gianfranco Federico (musicista e compositore) e Vincenzo Mazzarella (musicoterapista, musicista e tecnico del suono). Dopo anni di collaborazione nel Tamambulanti Ensemble (2007–2020), ognuno di loro ha attraversato esperienze personali che li hanno avvicinati, direttamente o indirettamente, al tema della disabilità. Da questa condivisione è nata la volontà di generare un linguaggio scenico capace di unire delicatezza e profondità, ironia e poesia, nel racconto dell’imperfezione come risorsa. Un’esperienza scenica che non parla soltanto di disabilità, ma della forza di stare al mondo nonostante tutto, trasformando ogni limite in possibilità.

La performance alterna musica, narrazione e movimento, intrecciando autobiografia e invenzione scenica. Gli episodi messi in scena sono tutti tratti da esperienze reali, interpretati dagli stessi protagonisti in un registro intimo ma al tempo stesso universale. In scena, Gargiulo e Federico si avvicendano come narratori, attori e strumentisti, mentre la fisarmonica di Mazzarella accompagna e commenta ogni passaggio, tessendo un paesaggio sonoro ricco di ritmo ed emozione. Il repertorio musicale, originale e curato, attraversa chitarra classica, sonorità etniche e sperimentazioni contemporanee, creando un equilibrio continuo tra parole e suoni.

Lo “Spettacolo da BARcollo ma… non mollo” è sostenuto dal MIC – Direzione Generale Spettacolo e dalla Regione Campania, e prodotto dall’associazione culturale Le Vespe di Cherea in collaborazione con Itinerarte e Artmusicandcrafts.

Info e contatti: Le Vespe di Cherea – 338 956 4217