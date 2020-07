35a Settimana della Critica, “I Rossellinis” di Alessandro Rossellini è il film di chiusura.

La 35a Settimana della Critica a Venezia, ci sarà e, contrariamente a quanto previsto per le atre sezioni, non ha subito riduzioni: “Ci vorrebbe più coraggio….”, ha aperto così il Presidente del Sindacato dei Critici, Francesco Montini, auspicando che la Mostra del Cinema di Venezia possa essere il momento della rinascita del cinema dopo la pandemia. Per la 35a edizione della Settimana della Critica (SdC) la scelta è caduta su sette opere prime (tra le 450 pervenute), film selezionati persando alla lezione di Roberto Rossellini di un cinema al servizio dell’umanità. Tra i film selezionati tanta storia, per non dimenticare e soprattutto uno sguardo ai paesi in cui ancora oggi il cinema è visto come un mezzo che destabilizza i regimi. In concorso film in arrivo dal Messico, Stati Uniti, Danimarca, Turchia e dall’italia con il film “Non odiare” di Mancini, con ALessandro Gassman protagonista del film e “un’interpretazione che farà discutere…”, ha anticipato il Presidente Montini. L’importanza della Settimana della Critica cresce, anno dopo anno, perchè fa emergere ogni anno nuovi talenti e, in questa edizione oltre a questa “mission”, il senso sembra essere quello di non dimenticare la storia e cercare di portare maggiore libertà a chi, ancora oggi è perseguitato: “Mentre noi cerchiamo di rimetterci in piedi, nel mondo nulla è cambiato”, è l’amara constatazione di Giona A. Nazzaro, Delegato Generale del SNGCI.

Dopo il film di apertura “THE BOOK OF VISION di Carlo S. Hintermann altri eventi speciali segneranno questa particolare edizione della SdC: Il cortometragggio di Giorgio Diritti, “Zombie” e l’atteso film sulla famiglia Rossellini,vista dal punto di vista del nipote, Alessandro Rossellini.

LA SELEZIONE 2020

CONCORSO

-50 O DOS BALLENAS SE ENCUENTRAN EN LA PLAYA | 50 OR TWO WHALES MEET AT THE BEACH di Jorge Cuchí

Messico

-HAYALETLER | GHOSTS di Azra Deniz Okyay

Turchia, Qatar

-NON ODIARE | THOU SHALT NOT HATE di Mauro Mancini

Italia, Polonia

-POHANI DOROGY | BAD ROADS di Natalya Vorozhbyt

Ucraina

-SHORTA di Anders Ølholm e Frederik Louis Hviid

Danimarca

-TOPSIDE di Celine Held e Logan George

USA

-TVANO NEBUS | THE FLOOD WON’T COME di Marat Sargsyan

Lituania

EVENTI SPECIALI

Film d͛aƉeƌƚƵƌa

-THE BOOK OF VISION di Carlo S. Hintermann

Italia, Regno Unito, Belgio

Film di chiusura THE ROSSELLINIS di Alessandro Rossellini

Italia, Lettonia

