Con un soggetto basato sull’omonimo romanzo di Romain Gary pubblicato in Italia da Neri Pozza, Edoardo Ponti – figlio di Carlo Ponti e Sophia Loren – dirige il suo secondo lungometraggio, avendo realizzato il un primo cortometraggio, Liv, nel 1998 e nel 2002 il primo lungometraggio, Cuori estranei, in cui una della protagoniste è sua madre, alla sua sua centesima interpretazione. Il film è ambientato a Bari e racconta la storia di Madame Rosa, un’anziana ebrea ed ex prostituta che per sopravvivere negli ultimi anni della sua vita ospita nel suo piccolo appartamento una sorta di asilo per bambini in difficoltá. Riluttante, accetta di prendersi carico di un turbolento dodicenne di strada di origini senegalesi, di nome Momò. I due sono diversi in tutto: età, etnia e religione. Per questo all’inizio la loro relazione è molto conflittuale, ma ben presto si trasformerà in un’inaspettata e profonda amicizia, quando, nonostante tutto, si renderanno conto di essere anime affini, legate da un destino comune che cambierà le loro vite per sempre. Il cast artistico è composto da Sophia Loren nella parte di Madame Rosa, Ibrahima Gueye ( Momo ), Renato carpentieri, Osif Diego pirvu, Massimiliano Rossi, Abril Zamora, Babak Karimi. Il film sarà nelle sale soltanto tre giorni, il 3, 4, 5 novembre 2020 e sarà visibile su Netflix dal 13 dicembre