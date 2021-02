I Chicago Seven sono stati un gruppo di attivisti che vennero accusati dal governo federale degli Stati Uniti di associazione a delinquere, istigazione alla sommossa e altri reati relativi agli scontri tra manifestanti e polizia avvenuti a Chicago durante la Convention del Partito Democratico del 1968.

Ne derivò un processo, durato dal settembre 1969 al febbraio 1970, che dette origine ad un acceso dibattito nazionale per motivi politici che si concluse con la condanna di cinque imputati a pene severe e l’assoluzione degli altri.

In sede di appello le condanne furono poi revocate.

Per commemorare l’anniversario dello storico processo, sul canale Youtube di Netflix, per sole 48 ore, sarà disponibile il 19 febbraio 2021, il film originale di Aaron Sorki con sottotitoli in otto lingue, italiano compreso, dal titolo “ Il mondo ci sta guardando “.

Tra gli interpreti: YAHYA ABDUL-MATEEN II, BOBBY SEALE, SACHA BARON COHEN | ABBIE HOFFMAN, JOSEPH GORDON-LEVITT, RICHARD SCHULTZ, MICHAEL KEATON, | RAMSEY CLARK, FRANK LANGELLA, giudice JULIUS HOFFMAN, JOHN CARROLL LYNCH, DAVID DELLINGER, EDDIE REDMAYNE, TOM HAYDEN,

MARK RYLANCE, WILLIAM KUNSTLER, ALEX SHARP, RENNIE DAVIS, JEREMY STRONG, JERRY RUBIN