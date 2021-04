Starzplay, il servizio di streaming premium internazionale di Starz, ha rilasciato il trailer ufficiale e il poster per la sua nuova serie comedy Run the World, creata da Leigh Davenport (The Perfect Find, Wendy Williams: The Hot Topic, Boomerang) anche produttrice esecutiva insieme alla showrunner Yvette Lee Bowser (Living Single, Black-ish, Dear White People). Ambientata ad Harlem, Run the World racconta le storie di un gruppo di donne afroamericane trentenni – intelligenti, divertenti e energiche, migliori amiche, leali e piene di vita. Mentre si impegnano quotidianamente per affermarsi nel mondo, ognuna di loro naviga tra gli alti e bassi della vita, della carriera e dei sentimenti, che le inducono a rivalutare le scelte fatte. Al centro del racconto un’amicizia invidiabile, che le aiuta non solo a sopravvivere ma anche a migliorare insieme. La nuova serie STARZ Original sarà presentata in anteprima mondiale domenica 16 maggio sul canale STARZ negli Stati Uniti e in Canada, e andrà in onda in contemporanea con gli Stati Uniti sulla piattaforma streaming premium Starzplay in Europa, America Latina e Giappone. La serie è interpretata da Amber Stevens West (The Carmichael Show) nei panni di Whitney, una perfezionista che ha sempre rispettato le regole; Andrea Bordeaux (NCIS: Los Angeles) nel ruolo di Ella, un’audace romantica, che sta cercando di capire cosa vuole veramente dalla vita; Bresha Webb (Marlon) nel ruolo di Renee, una energica primadonna con una carriera apparentemente in ascesa e in procinto di divorziare; e Corbin Reid (Valor) nel ruolo di Sondi, un’aspirante romanziera che inizia a mettere in dubbio sia la sua carriera che le priorità personali. Nel cast troviamo anche Stephen Bishop (L’arte di vincere, Imposters) nei panni di Matthew, Tosin Morohunfola (Black Lightening) nei panni di Ola, Erika Alexander (Living Single) nei , Nick Sagar (Regina del sud) come Anderson, Jay Walker (Grey’s Anatomy) come Jason e la guest star Tonya Pinkins come Gwynn (La valle dei pini). Starzplay è disponibile sui canali Prime Video tramite l’app Prime Video su smart TV, dispositivi mobili iOS e Android, Amazon Fire TV, Fire TV Stick, tablet Fire e console di gioco e attraverso il sito https://www.primevideo.com/