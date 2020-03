A partire da oggi, 13 marzo, alle ore 18,00 debutta sui canali ufficiali di Sergio Bonelli Editore il ciclo di incontri “digitali” dedicati alle novità della Casa editrice presentate in anteprima dai rispettivi autori.

In questo periodo complicato, Sergio Bonelli Editore ha deciso di creare nuovi spazi per far incontrare lettori e autori. Certo, i tour nelle librerie e nelle fumetterie torneranno appena sarà possibile, ma nel frattempo perché non entrare nelle case dei nostri autori per farci raccontare le loro opere, magari dando una sbirciatina dietro le quinte della loro postazione lavoro?

Così, a partire da oggi, sulle pagine ufficiali di Sergio Bonelli Editore (sito internet, pagina Facebook, profilo Instagram e canale Youtube) saranno disponibili una serie di video dei nostri autori: realizzati e registrati da loro, direttamente nelle loro case, per incontrare i lettori e, nel caso delle Bonelli Stories su Instagram, per rispondere alle domande che arriveranno sul profilo della Casa editrice. Sarà sufficiente inviarle commentando le Stories a tema che saranno create sul canale Instagram SBE: raccoglieremo le domande più interessanti e le gireremo ai nostri disegnatori e ai nostri sceneggiatori, chiedendo loro di rispondere alle curiosità dei lettori e di aprirci le porte di casa. Per tutti gli altri video: si tratterà di piccole presentazioni a ruota libera, per regalare a tutti i fan un’inedita immersione nel mondo dei nostri autori.

Il calendario degli “incontri” di “A CASA CON L’AUTORE” sarà periodicamente aggiornato sui profili ufficiali Bonelli, ma vi anticipiamo qui il primo appuntamento, che inaugura proprio oggi con un video realizzato (in totale sicurezza!) dal Direttore editoriale Michele Masiero ieri, direttamente da Casa Buonarroti.

Venerdì 13 marzo alle ore 18 Michele Masiero inaugura “A casa con l’autore”

Dalla prossima settimana presenteranno in anteprima i loro volumi molti altri autori, tra cui:

Roberto Recchioni che ci parlerà di Dylan Dog e di tutte le novità sull’Indagatore dell’Incubo

che ci parlerà di e di tutte le novità sull’Indagatore dell’Incubo Mauro Boselli che ci racconterà di Tex

che ci racconterà di Giovanni Masi e Mauro Uzzeo che racconteranno Il Confine

che racconteranno Giacomo Keison Bevilacqua che ci aprirà la sua casa per raccontarci di Attica

che ci aprirà la sua casa per raccontarci di Emiliano Mammucari che ci racconterà Zardo , il nuovo fumetto di Tiziano Sclavi

che ci racconterà , il nuovo fumetto di Tiziano Sclavi Luca Enoch e Stefano Vietti che parleranno di La Principessa delle Sabbie

che parleranno di Claudio Chiaverotti con il suo Morgan Lost & Dylan Dog. Incubi e Serial Killer

con il suo Luca Barbieri che ci racconterà Il Ribelle 5

che ci racconterà Pasquale Ruju per il suo Le Storie 90. Cassidy

per il suo Moreno Burattini che ci parlerà di Zagor Speciale 32 e Zagor 657

che ci parlerà di Antonio Serra che commenterà per i lettoriOdessa Rivelazioni 5 e Nathan Never – Stazione Spaziale Internazionale

