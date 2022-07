A Cinecittà World ecco il fiume lento “Paradiso”

Da alcuni giorni Aqua World, l’area acquatica di Cinecittà World, ha raddoppiato le attività con la nuova rilassante avventura di nome Paradiso, il fiume lento. Si tratta di un lungo e pacifico corso d’acqua cristallina nel quale, si può fare il bagno e lasciarsi cullare a bordo di confortevoli gommoncini. L’ordine è lasciarsi trasportare dalla corrente e immergesi nella natura circostante. Il fiume Paradiso è la novità di quest’anno del parco divertimenti del Cinema e della Tv di Roma, una nuova attrazione che era già stata programmata per la stagione 2020 ma che ha subìto rallentamenti nei lavori a causa della pandemia. Il divertimento acquatico si arricchisce, dunque, e la vacanza a Cinecittà World, anche di un solo giorno, tra Fiume Paradiso, spiaggia, lettini, ombrelloni e Cinepiscina, può offrire ai visitatori un po’ di sollievo per combattere la calura estiva.

Nel grande specchio d’acqua di 1700 metri quadrati è possibile giocare e tuffarsi in piscina, con l’animazione live ogni giorno. Inoltre in piscina si potrà assistere anche al grande cinema: un imponente maxi-schermo fa da cornice alla vasca per proiettare film, spettacoli, programmi e partite di calcio da vedere al fresco nell’acqua. Natura e scenari della Thailandia, poi, nella Phuket Beach, spiaggia di sabbia finissima, con pagoda per massaggi Thai e la possibilità di trascorrere giornate serene immersi nei colori, nella vegetazione e nelle tipicità thailandesi. A disposizione degli ospiti dell’area Aqua World ci sono spogliatoi, docce, bagni e armadietti dedicati.

“Il piano di sviluppo di Cinecittà World va avanti”, afferma l’Amministratore Delegato del Parco Stefano Cigarini. “AquaWorld offre agli ospiti una vera e propria vacanza, tra bagni, attrazioni, spettacoli ed un ricco calendario di eventi estivi”. Paradiso è un’attrazione per famiglie, grandi e piccoli, la cui inaugurazione ufficiale sarà il 23 luglio alle ore 11.

Dott. Cigarini, intanto come è andato il Campionato Italiano di Fuochi d’Artificio che quest’anno avete anticipato a metà luglio rispetto all’abituale data di Ferragosto?

È andato bene, abbiamo avuto sei serate dedicate a questo evento in cui gli esperti di spettacoli pirotecnici gareggiavano uno contro l’altro fino alla finale. Due spettacoli ogni sera che hanno richiamato complessivamente oltre 25 mila persone. Questa nuova collocazione di luglio ha un senso in prospettiva, perché il pirotecnico a Ferragosto è come il prete il giorno di Natale. I fuochi d’artificio sono molto richiesti ad agosto in tante località italiane e quelli bravi vengono cercati e ingaggiati. Il campionato è una partecipazione per la quale loro non prendono un cachet, essendoci una vittoria da inseguire, abbiamo dunque anticipato il nostro evento a luglio così per agosto non gli leviamo del fatturato.

Questa dei fuochi è una delle tante iniziative che organizzate per abbracciare l’ampio bacino anagrafico dei visitatori.

Per quanti entrano pagando un biglietto, ce ne sono altrettanti che popolano l’hinterland di Cinecittà World. Questo non glielo dovrei dire, ma una sera ho deciso di fare un al di fuori del parco e ho visto una cosa bellissima legata a un’umanità che c’era e c’è tutt’ora. Ho visto molta gente che si è portata sedie e tavoli da campeggio che si era parcheggiata lungo le strade intorno al parco e dà lì, cenando, si godeva lo spettacolo dei fuochi. Erano organizzatissimi, come quando passa il Giro d’Italia e le persone si apparecchiano a bordo strada per vedere passare i ciclisti.

Noi italiani abbiamo risorse infinite.

Avevamo anche fatto un pensiero di inviare fuori i carretti per la vendita di acqua e gelati. Forse l’anno prossimo lo faremo.

Parliamo di Paradiso, il Fiume Lento, la nuova attrazione dell’area Aqua World.

È un corso d’acqua di poco più di 300 metri di lunghezza, largo 3 metri e profondo 80 cm con tutto un sistema di pompe che genera una corrente per una velocità di 0,5 metri al secondo. Ci sono due punti lungo il fiume per un facile ingresso in acqua, ci si accomoda nei ciambelloni galleggianti con il sedere a mollo e ci si lascia trasportare. A differenza dei fiumi normali, il nostro Paradiso ha un percorso ad anello, quindi finisce ritornando al punto di partenza. Il fiume scorre in mezzo a una vegetazione scenografica, piantata da poco, che tra una o due stagione darà la sensazione di essere in mezzo alla foresta. Tutto questo è accompagnato da un sistema di diffusione audio per ricreare i suoni della natura. Uno degli ingressi al fiume è la spiaggia che si trova dietro la Cinepiscina, una spiaggia di sabbia fine che abbiamo nominato Phuket Beach alla quale stiamo dando un look tailandese. Non c’è limite di età per rilassarsi sul fiume. Sopra il metro e venti di altezza si può andare da soli, sotto bisogna essere accompagnati.

