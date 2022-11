” A fianco del coraggio ” – La Roche e Anica Academy insieme per un aiuto a chi affronta una malattia oncologica

Il monumentale e storico complesso ospedaliero di Santo Spirito in Sassia ha ospitato la sesta edizione del Premio Letterario che dà voce agli uomini cargive che sostengono le pazienti costrette a convivere con una malattia oncologica e/o onco-ematologica: una edizione caratterizzata da una sempre maggiore collaborazione tra Roche ed Anica Academy ETS; una collaborazione, grazie alla alta specializzazione di quest’ultima in cinema, audiovisivo e media entertainment diviene fonte di grande sostegno per quelle persone, donne in particolare, che si trovano a combattere contro malattie che richiedono percorsi di cura quasi sempre difficili ma che Roche ha posto come suo specifico obiettivo di affrontare per vincere, attraverso terapie spesso innovative, la “ malattia del secolo “.

Partners della lodevolissima iniziativa, patrocinata dalla ASL Roma 1 e dalla Rai, l’AIL, C+C, Ciaopeople, DottNet, Edra, F. A. V. O.; Massimo Ferrero Cinemas, Mediaset, 20, Focus, Iris, medusa, MP-Film, Radipomediaset, The Space cinema, Vidiemme.

Nel corso della serata, condotta dalla giornalista del TG5 Costanza Calabrese, una giuria presieduta dal Dott. Gianni Letta ( un vero e proprio anchorman del palcoscenico sul quale si è svolta la serata ) e composta da Saverio Cinieri, Angela Coarelli, Marco Costa, Sergio Del Prete, Elisabetta Iannelli, Giovanni Parapini, Enrico Vanzina ed Emanuela Zocaro –, il Presidente ed Amministratore Delegato di Roche Italia, Maurizio de Cicco, ha assegnato il Premio letterario #afiancodelcoraggio a Maurizio Porcu per il suo libro “ Un bagaglio leggero “ dal quale è stato poi tratto il cortometraggio dall’omonimo titolo ( interpreti Matteo Cirillo, Francesca Anna Bellucci e Blas Roca Rey ) che descrive in termini allegoricamente positivi le vicissitudini affrontate da una famiglia composta di padre, madre e figlia, prima di sottoporre la bambina ad una operazione per l’asportazione di un tumore, e l’azione umanamente apprezzabile del primario che dovrà eseguire l’intervento per aiutare la famigliola ad affrontare, come se fosse un viaggio in traghetto, l’impegnativo momento.

Alla serata hanno preso parte, oltre al Ministro della Salute Orazio Scillaci ( intervenuto in videoconferenza ), il Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, Giampaolo Letta di Medusa Film, Barbara Mangiacavalli presidente di FNOPI, Francesco Rutelli Presidente di Anica Academy ETS, Luca Trapanese cargive ed influencer, Roberta Volpini Direttore Generale della ASL Roma 1 e, in collegamento video, il Prof. Giovanni Scambia del Policlinico Gemelli.

Nel corso della serata, il Dott. De Cicco ha anche comunicato, con grande orgoglio, esponendone la slide, che Poste Italiane ha dedicato ai centoventicinque anni della attività di Roche Italia, un prezioso e molto significativo francobollo.

Ospite speciale Serena Autieri che ha premiato l’autore del corto e consegnato la menzione speciale a Arturo Fiorio per il racconto “Ci siamo fidanzati”, leggendone alcuni brani.