A Franco Mariotti il Premio Lello Bersani 2021, la soddisfazione del SNGCI.

Franco Mariotti, protagonista di una lunga stagione di storia

professionale dedicata alla promozione del cinema italiano, riceve il ‘Premio Lello Bersani’ 2021, un omaggio dei Giornalisti Cinematografici, in collaborazione con il BAFF, il Festival di

Busto Arsizio diretto da Steve Della Casa e Paola Poli. E un premio non solo al suoprofessionismo come storico responsabile di uffici stampa e relazioni esterne di istituzioni come Cinecittà, la Biennale e la Mostra di Venezia di ieri, ma all’ infaticabile impegno sui red carpet dei grandi premi e, ancora oggi, nell’organizzazione di eventi e rassegne dedicate ai grandi protagonisti di sempre.

La consegna domani sera, martedì 9, a Busto Arsizio, dove il Premio Bersani torna dopo la pausa del 2020, per la sospensione causata dal Covid e Mariotti, tra aneddoti e testimonianze

di una storia ricca di incontri, sarà anche protagonista, con Steve della Casa, sul palcoscenico del Festival.

“Giornalista, saggista, e gran cerimoniere del cinema di sempre, Mariotti, da eclettico protagonista della comunicazione sul cinema – si legge nella motivazione del Premio – è a buon titolo ‘icona’ ma anche ineguagliabile testimone della storia del cinema italiano, tra i pionieri del giornalismo cinematografico. Un autentico ‘promoter’ che ha consolidato negli anni insieme alla

sua capacità di saggista anche l’importanza della cronaca e, perché no, del glamour acceso dai red carpet dei più grandi eventi anche internazionali. Da sempre tra i Giornalisti Cinematografici del Sngci, di cui può considerarsi un ‘senatore’, Franco Mariotti continua a lavorare fianco a fianco, anche nella promozione dei grandi premi del cinema, con le firme più importanti del settore ma anche con tanti giovani che, tra microfono e telecamera, sono oggi in prima linea anche sul web. E pochi come lui possono vantare confidenza e grande fiducia con i più straordinari autori e protagonisti del cinema italiano. Proprio com’è accaduto, nella storia ,al ‘nostro’ grande Lello.”