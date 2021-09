A Leolandia è già Halloween

Da domani, 25 settembre, Leolandia, il parco divertimenti alle porte di Bergamo, si trasformerà nel magico mondo di HalLEOween. Ad attendere grandi e piccini, una simpatica banda di streghette pasticcione, zucche colorate, allegri fantasmini e tanti altri personaggi tutti da scoprire. Tra gli ospiti d’onore di HalLEOween, saranno presenti i divertenti protagonisti del nuovo musical “Accademia dei Vampiri”, simpatici insegnanti che mostreranno ai piccoli ospiti, tra effetti speciali e acrobazie mozzafiato, come si diventa dei veri vampiri! Leo e Mia, perfetti padroni di casa di Leolandia, si trasformeranno in stregoni tuttofare nel nuovo spettacolo “Leo e la Festa di HalLEOween” per poi intrattenere i loro piccoli fan con una inedita babydance: nel corso della festa non mancheranno momenti di suspense, alla ricerca di due invitati misteriosamente scomparsi.

“Nonostante le difficoltà degli ultimi 2 anni, abbiamo lavorato con l’entusiasmo di sempre ad una lunga stagione che, dopo l’intenso periodo estivo, continuerà fino al 9 gennaio, con tante proposte a tema, dedicate prima ad Halloween e poi alle festività natalizie – ha spiegato Giuseppe Ira, Presidente di Leolandia – Ancora più di prima, la nostra missione resta quella di offrire serenità e spensieratezza alle famiglie, garantendo gioia e divertimento in un contesto sicuro e ricco di servizi. Per questo anche per HalLEOween metteremo in scena nuovi spettacoli e tante sorprese dedicate ai bambini.”

L’atmosfera di HalLEOween coinvolgerà l’intero parco, che per l’occasione cambierà totalmente volto: l’ingresso sarà animato da un gigantesco pentolone magico, mentre ad HalLEOween Town si potrà visitare l’unica città del far west infestata dai fantasmi, che non perderanno l’occasione di fare qualche divertente scherzetto! Risate garantite anche al Festival delle Scope Magiche, alle prese con le lezioni dell’accademia di volo. E per i più golosi, imperdibili le proposte dello street food con i dolci tipici di questo periodo: mele caramellate, zucchero filato, caldarroste, marshmallow e squisite “pozioni magiche” per gli adulti al gusto di birra e vin brulé!

Durante HalLEOween si potranno incontrare tutte le star dei cartoni animati: i PJ Masks – Superpigiamini nella nuova area a tema PJ Masks City, unica al mondo, dove i bambini possono rivivere le vicende della popolarissima serie TV, provando l’ebbrezza di avere gli stessi superpoteri dei loro idoli, Masha e Orso, protagonisti dello spassosissimo spettacolo “Il circo della Foresta” e, direttamente dalla serie Miraculous™, Ladybug e Chat Noir, di nuovo alle prese con il malvagio Papillon, tra mirabolanti salti acrobatici. I più piccoli, inoltre, potranno incontrare gli amatissimi Bing e Flop per cantare e ballare con loro sulle note della “Canzone dell’Arcobaleno” e attraversare il parco a bordo degli scintillanti vagoni del Trenino Thomas.