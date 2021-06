“A miracle”, nuovo disco di Ronnie Jones, colonna sonora del progetto AWorld

Il 5 giugno scorso si è celebrata la Giornata Mondiale dell’Ambiente, al grido di “Non c’è un pianeta B! Solo i nostri comportamenti consapevoli possono salvare l’unico mondo che abbiamo a disposizione”. A supporto di questa pregevole iniziativa, si sono schierate alcune importanti aziende ed organizzazioni tra cui Asacert, Accapierre e Rotary Club Passport Innovation.

“A miracle”, nuova traccia di Ronnie Jones, leggendario cantante e conduttore nato a Springfield (Usa), abitualmente in Italia sin dagli anni ’70 tra radio, tv e concerti, è stata scelta come colonna sonora ufficiale del progetto AWorld, startup italiana con sedi a Torino e New York, che supporta da alcuni anni, attraverso un’app dedicata, il progetto delle Nazioni Unite “ActNow” a sostegno dei corretti comportamenti individuali contro i cambiamenti climatici e la sostenibilità, per guidare le persone verso un miglioramento del proprio impatto personale sull’ambiente ed una maggiore consapevolezza sul tema.