A Napoli ritorna l’evento “Int’O’Street”

Ritorna Int’O’Streett’ evento/flashmob artistico – musicale organizzato nel novembre 2020 da un gruppo di artisti e musicisti, come “reazione positiva” al secondo lockdown all’indomani della emergenza pandemica da nuovo Coronavirus.

Per questa seconda edizione, musicisti e cantanti professionisti e non professionisti per un giorno diventano artisti da strada: Sergio Carlino, Argìa di Donato, Valentina Felaco e Paolo Palopoli propongono una jam session “in strada”, per celebrare la bellezza della vita con la gioia e l’emozione che la musica sa regalare. Con questo spirito, gli organizzatori invitano la cittadinanza e musicisti ad unirsi all’evento.

Interverranno Paolo Palopoli, chitarrista compositore, docente, con all’attivo otto dischi, tre libri e concerti in giro per il mondo insieme al suo trio firmato da Domenico Benvenuto, noto batterista partenopeo e ballerino di tango, Massimo Mercogliano, bassista e contrabbassista che ha collaborato con alcuni tra gli artisti più celebri della scena nazionale; Mariella Pandolfi, pianista jazz dallo straordinario e meraviglioso talento; Sergio Carlino, avvocato dallo straordinario talento musicale; Argia Di Donato, avvocato impegnato in tante battaglie civili, direttrice del giornale Juris News, scrittrice, pittrice e cantante; Valentina Felaco appassionata di musica swing.

L’appuntamento è previsto per sabato 20 novembre, dalle h. 10.30 in Napoli, Via Luca Giordano, per vivere un momento di festa, allegria e condivisione.

Il link all’evento facebook: https://fb.me/e/1QG3rQ6DF