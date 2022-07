A Napoli un compleanno da favola per Letizia Pone

Si è svolta il 21 luglio a Villa Santa Chiara a Napoli, una serata da favola per festeggiare i 18 anni di Letizia Pone.

La nota influencer, ha festeggiato con i genitori Giovanni e Maria Acone, la sorella Mariana, amici e parenti.

Tanto divertimento, con la classe ed eleganza che contraddistingue Letizia, ha accompagnato la serata per i tanti invitati all’evento conclusosi a notte inoltrata.

Letizia, sulla sua pagina Instagram, ha voluto ricordare nel suo giorno più bello anche chi, purtroppo, non è potuto intervenire alla sua festa e cioè i suoi nonni.

Queste le sue toccanti parole: “Finalmente il giorno che ho tanto atteso, sognato, programmato e desiderato è arrivato. Oggi per me è un giorno importante, e per me non è una semplice festa. È la festa che sin da bambina ho sempre sognato, e che ad oggi grazie ai miei genitori posso realizzare. A dirla tutta però non me lo immaginavo così, ho passato anni interi della mia vita a fantasticarci con la persona più importante della mia vita, mia nonna, ed è stato realizzato tutto proprio come insieme abbiamo desiderato, con qualche piccola differenza però…che quella persona ad oggi non è più al mio fianco. Così come non ci saranno tutti i miei nonni. Oggi è un giorno particolare, ricco di emozioni contrastanti, di gioia e tristezza, felicità e malinconia. Dopo qualche anno passato nel dolore però, questa giornata prometto di essere felice, dedicando ogni mio sorriso, ogni mia risata, ogni mio Brindisi. Sperando che loro ,anche se da lontano, mi accompagneranno con il loro amore in ogni mio passo.

“

La redazione de “IlProfumodelladolcevita”, augura a lei ed alla famiglia un futuro radioso.

Foto di Fabio Barbato