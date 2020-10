A Paolo Conte il Premio Cinema e Musica della FIlm Commission Piemonte

A Paolo Conte il Premio Cinema e Musica della FIlm Commission Torino Piemonte

Dopo il successo di pubblico per il film documentario “Paolo Conte, via con me” di Gorgio Verdelli, il Premio per Cinema e Musica consegnato ad Asti a Paolo Conte, con l’annuncio che il film torna in sala dal 15 al 18 ottobre

Presentato alla Mostra del Cinema di Venezia, “Paolo Conte, Via con me”, Film Commission Torino Piemonte e l’Associazione Culturale Musicale Carlo U. Rossi hanno consegnato ieri, 6 ottobre, al grande cantautore Paolo Conte il “Premio Carlo U. Rossi Cinema e Musica”. La cerimonia si è tenuta in forma strettamente privata, presso il Cinema Pastrone di Asti, insieme al regista del film e alla produzione dello stesso che, dopo la positiva collaborazione avviata nel 2018 in occasione della prima edizione del Premio Carlo U. Rossi, rinnovano con questo premio la volontà di valorizzare talenti, eccellenze, personalità e artisti del territorio piemontese legati al mondo musicale come a quello cinematografico.

“Il Premio Carlo U. Rossi Cinema e Musica edizione 2020 viene assegnato a Paolo Conte per la lucida e innovativa sintesi artistica tra musica, poesia e arti visive e per aver portato fuori dall’Italia un linguaggio ricco di originalità apprezzato in tutto il mondo.” Con queste parole Marco Basso, critico musicale e socio fondatore dell’Associazione Culturale Musicale Carlo U. Rossi ha consegnato a Paolo Conte – insieme alla Presidente Alessandra Brizzi – il premio, una targa e un’opera dell’artista torinese Mario Giansone (1915-1997), una xilografia del 1962 realizzata su carta giapponese dal titolo “Concerto Jazz”.

Il Presidente di FCTP Paolo Damilano ha chiuso la cerimonia, commentando che “poter rendere omaggio alla grandezza di Paolo Conte, uomo, cantautore e artista di fama internazionale è per noi un onore e un grande piacere. Con questo premio e con il bellissimo documentario che lo vede protagonista abbiamo la possibilità di vedere sul grande schermo la magia della sua arte, mostrando e valorizzando al meglio il legame tra cinema e musica.”

Paolo Conte si è congratulato per il successo al botteghino che ha confermato la qualità del progetto. L’artista ha poi voluto raccontare un aneddoto che dimostra il suo antico amore per il cinema, ricordando la visione de “Il bacio dell’assassino” (dell’allora quasi esordiente Stanley Kubrik) in un cinema dove era l’unico spettatore.

La consegna del Premio – che avviene proprio nei giorni in cui Nexo Digital annuncia il ritorno in sala di “Paolo Conte, Via con me”. Dopo aver conquistato il podio al box office, raccogliendo 30 mila spettatori in soli tre giorni di programmazione, il film documentario diretto da Giorgio Verdelli, prodotto da Sudovest Produzioni, Indigo Film in collaborazione con Rai Cinema e con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte, e distribuito da Nexo Digital, a grande richiesta del pubblico torna infatti nelle sale italiane per una replica in contemporanea nazionale dal 15 al 18 ottobre.