A Piazza Vittorio serate romane con vini e pellicole ispirate al nettare degli dei

Bel mix quello che va in scena a Piazza Vittorio dal 17 agosto fino al 11 settembre: l’Associazione degli Esercenti Sale cinematografiche e l’Arsial ( Azienda Regionale per lo Sviluppo Agricolo della Regione Lazio ) insieme hanno organizzato una serie di proiezioni di film selezionandoli tra quelli che hanno per argomento il vino, accompagnando gli assaggi enologici alle proiezioni per far si che gli amanti del prezioso liquido e quelli della settima arte si fondano all’interno di quello spazio eccezionale che è la rinnovata Piazza Vittorio, ieri sera brulicante di pubblico non solo per le offerte di cui sopra ma anche per il fresco che la circolazione d’aria che questa piazza qualifica ancor più.

Un film, quello alla proiezione del quale abbiamo assistito ieri sera, che l’alcool lo sfiorava appena intendendolo come preziosa medicina ai guai ed ai dissapori coniugali di due coppie in crisi descritte con la maestria e la delicatezza di Woody Allen nella sua ultima fatica: “ Rifkin’s Festival “.

Vero protagonista delle serate in Piazza Vittorio è senz’altro il refrigerio che si gode all’interno dei giardini ora perfettamente ristrutturati ed in grado di ospitare gli amanti di quelle opere d’arte del cinema che vanno da “ Sideways “ di Alexander Paiane a “ Un altro Giro “ di Thomas Vinterberg, da ” La parte egli Angeli “ di Ken Loach a “ Un’ottima annata “ del regista Ridley Scott ma che comprendono anche “ Saint Amour “ di Benoit Delepine e l’eccezionale “ Il Profumo del mosto selvatico “ del messicano Alfonso Arau.

Imperdibili anche “ Il Segreto di Santa Vittoria “ ( Stanley Kramer,7 settembre ) e “ Ritorno in Borgogna “ di Cedric Klapisch che l’11 settembre chiude la serie dedicata al vino e dintorni.

Ottima l’organizzazione delle serate che nei giorni di martedi e venerdi oltre alle degustazioni ( inizio alle ore 18,00 ) comprendono anche le proiezioni ( inizio alle ore 21,00 ) e molto abbordabili i costi: per la sola degustazione 4 euro mentre degustazione e proiezione insieme costano soltanto 6 euro.

Buon fresco e…..non alzate il gomito!