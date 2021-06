A Roma la nuova mostra di Vittorio Storaro con 10 opere mai esposte

A Roma, da domani giovedì 17 giugno e fino al 10 settembre 2021, la Galleria “La Nuova Pesa” di Simona Marchini ospiterà la mostra “La Civiltà Romana” del Maestro Vittorio Storaro: un insieme di immagini della città di Roma, 10 le opere fotografiche esposte per la prima volta in Italia, realizzate in doppia esposizione in seno ad uno stesso fotogramma- per dare vita ad un progetto visivo unico, un viaggio nella memoria del tempo.

La mostra, una espressione foto – grafica, rappresenta una continua scoperta culturale su ciò che ha lasciato alla storia la civiltà di Roma e l’insieme di tutte le civiltà che l’hanno seguita e preceduta, un susseguirsi di immagini ispirate dal pensiero di una luce, dall’immaginazione di un colore, dall’intuizione di un elemento e rende possibile rivisitare l’immaginario visivo che lo ha accompagnato sin qui.

Viene narrata, come in un mosaico, da quindici temi che solo nel loro insieme potranno restituire il volto, l’Immagine, della città di Roma. Una serie di Cine-Foto-grafie che dividono l’intero progetto in tre parti:

-La memoria, le acque, l’aldilà, la difesa, gli imperatori, basata sul tema della “LUCE” attorno al cui nucleo ruota il rapporto tra Luna e Sole, Oscurità ed Inconscio;

-I trionfi, le imperatrici, le divinità, le edificazioni, la natura, basata sul tema dei “COLORI”, attorno al cui nucleo ruota il rapporto tra Maschile e Femminile, tra Materia e Cosciente;

-La legge, le rappresentazioni, i sette colli, l’impero, l’immaginazione basata sul tema degli “ELEMENTI”, attorno al cui nucleo ruota il rapporto tra Naturale e Artificiale, tra Energia e Sovracosciente.

Dal 17 giugno al 10 settembre 2021

Galleria “La Nuova Pesa”

Via del Corso, 530 – 00186 Roma

Orario: 10:00-13,30 – 16,00-19,30

Gli ingressi saranno contingentati nel massimo rispetto delle regole vigenti. Sarà altresì possibile prenotare le visite ai seguenti contatti:

tel. 06 361 0892

email: nuovapesa@farm.it