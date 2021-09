A Venezia 78 “Freaks Out” e “Il bambino nascosto”, fiori all’occhiello di RaiCom

Alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia quella di oggi è stata una delle giornate più attese, con la presentazione in concorso dell’opera seconda di Gabriele Mainetti, Freaks Out. Il cui cast d’eccezione e lo sforzo economico e produttivo confermano le ambizioni internazionali di questo film d’autore ambientato nella Roma occupata del ’43, attento a disegnare una trama articolata e le psicologie giuste per ciascun personaggio (dai quattro eroi circensi e “diversi” fino ai cattivi) e parimenti capace di creare azione, suspense e magia sul modello dei blockbuster americani.





Angelo Teodoli, amministratore delegato di Rai Com, commenta entusiasta la doppia presenza di RaiCom in Laguna: «È tornata la voglia di Cinema e l’edizione della Mostra Internazionale di Venezia è la dimostrazione proprio di questa grande volontà. La volontà di ripartire, di mandare segnali di ripresa per un settore che ha sofferto profondamente negli ultimi venti mesi. Noi, che per la Rai ci occupiamo del mercato internazionale, abbiamo lavorato tanto per essere presenti a questa 78ª edizione con due film che sono certo saranno apprezzati anche all’estero. In Concorso ufficiale distribuiamo il tanto atteso Freaks Out di Gabriele Mainetti, alla sua seconda regia, che condurrà gli spettatori in un viaggio avventuroso ambientato ancora una volta, dopo l’esordio con Jeeg Robot, nei luoghi pieni di storia della città di Roma. Fuori Concorso e come evento di chiusura dei lavori della Mostra, avremo Il bambino nascosto di Roberto Andò. Un film di grande spessore sociale ed umanità, una storia ambientata in una Napoli senza tempo e senza confini. Entrambi i film, coprodotti da Rai Cinema e distribuiti da 01 Distribution, offriranno l’opportunità di portare all’attenzione del pubblico internazionale non soltanto il meglio della produzione cinematografica italiana, arricchendo il già vasto catalogo di RaiCom, ma anche degli affreschi di due tra le città più amate e conosciute al mondo».