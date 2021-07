A venti anni dalla uscita del primo capitolo de “ Il Signore degli Anelli “ riproposti i capolavori di Peter Jackson

Sono trascorsi venti anni da quando un cast d’eccezione composto da Ian McKellen, Elijah Wood, Viggo Mortensen, Sean Astin, Billy Boyd, Orlando Bloom, Sean Bean, Cate Blanchett, John Rhys-Davies, Hugo Weaving, Christopher Lee e Karl Urban, sotto la direzione di Peter Jackson realizzava le quattro puntate della saga tratta dai libri – capolavoro di J. R. R. Tolkien.

In questa occasione dunque, e soltanto nelle sale del circuito UCI Cinemas tornerà, dal 22 luglio al 4 agosto prossimi, in versione rimasterizzata in 4K, il capolavoro del fantasy distribuito da Warner Bros.

Le avventure degli abitanti della Terra di Mezzo accompagneranno quindi i fan della saga per tutta l’estate secondo il seguente programma::

Dal 22 al 26 luglio – Il Signore degli Anelli – La Compagnia dell’Anello, il colossal vincitore di 4 premi Oscar su 13 candidature che porta per la prima volta sul grande schermo Frodo e i suoi amici hobbit, lo stregone Gandalf, il tormentato Boromir, il ramingo Aragorn, l’elfo Legolas e il nano Gimli;

Dal 27 al 30 luglio – Il Signore degli Anelli – Le due Torri, il secondo capito della saga vincitore di 2 premi Oscar, che regala agli spettatori uno degli scontri più epici della storia del cinema: la Battaglia del Fosso di Elm;

Dal 31 luglio al 4 agosto – Il Signore degli Anelli – Il Ritorno del Re, uno dei tre film più premiati di sempre, che tra i vari riconoscimenti vanta 11 premi Oscar e segna l’epilogo della lotta contro Sauron, il Signore Oscuro.

Sul sito di UCI Cinema www.ucicinemas.it. È possibile consultare l’elenco delle sale che partecipano alle proiezioni; è inoltre possibile acquistare i biglietti al costo di 7,90 euro o di 6,50 euro a seconda delle multisale. E’ inoltre possibile acquistare i ticket presso le casse delle multisala coinvolte, tramite App gratuita di UCI Cinemas per dispositivi Apple e Android.

Il pubblico può comunque acquistare i biglietti anche tramite il call center (892.960) e le biglietterie automatiche self-service presenti sul posto. Il biglietto sarà nominativo se acquistato online, mentre presso le biglietterie è previsto un registro nominativo dei clienti, come da regolamento. Per maggiori informazioni visitare il sito www.ucicinemas.it o la pagina ufficiale di Facebook di UCI Cinemas all’indirizzo: www.facebook.com/ucicinemasitalia. In alternativa contattare il call center al numero 892.960.