“Abuso di posizione dominante” la sentenza su Ticketone che ha già annunciato ricorso al Tar

“Abuso di posizione dominante” la sentenza dell’Antitrus su Ticketone che ha già annunciato ricorso al Tar, non ci sta ad essere condannata a pagare quasi 11 milioni di euro.

Questa sera Striscia la notizia torna a parlare dell’organizzazione dei concerti live in Italia e delle principali società che li organizzano: Friends & Partners Group di Ferdinando Salzano, Vivo Concerti (dove lavora la moglie di Salzano), Vertigo e Di and Gi, controllate da CTS Eventim.

Nel 2019, il tg satirico di Antonio Ricci ha dato voce per primo a diversi imprenditori e organizzatori di concerti – tra cui Valeria Arzenton di Zed – che denunciavano le pressioni subite dalla F&P di Ferdinando Salzano e la presunta posizione predominante sul mercato di Ticketone – società di CTS Eventim – che oltre a danneggiare gli operatori del settore, colpiva i consumatori, costretti a pagare prezzi fuori dal regime di concorrenza per i biglietti degli eventi.

La sentenza dell’Antitrust, confermando quanto documentato e raccontato da Striscia la notizia, ha sanzionato con quasi 11 milioni di euro di multa il gruppo CTS Eventim-TicketOne proprio per abuso di posizione dominante. In realtà la multa inflitta dai componenti dell’Autorità Garante della concorrenza e del mercato sarebbe stata di oltre 36 milioni di euro, ma in considerazione del quadro macroeconomico di crisi del settore, la sanzione è stata ridotta del 70 per cento.

«Una sentenza storica» ha commentato Valeria Arzenton, che, inoltre, apre tutta una serie di interrogativi sul ruolo della Rai: la tv di Stato – che fa produrre interi programmi a F&P, non ultimo lo show di Fiorella Mannoia – continuerà a lavorare con una società che è stata condannata per abuso di posizione dominante?

LA RISPOSTA DI TICKETONE: “Ci appelleremo al TAR contro la decisione di AGCM”

Milano, 19 gennaio 2021 – TicketOne respinge fermamente le affermazioni contenute nel provvedimento dell’AGCM secondo cui la società avrebbe messo in atto un abuso di posizione dominante.

L’Autorità ha preso una decisione manifestamente inappropriata, basata su una definizione del mercato rilevante errata e in violazione di norme imprescindibili in materia.

TicketOne si appellerà al tribunale amministrativo competente ed è fiduciosa, anche alla luce della precedente giurisprudenza sulle decisioni dell’AGCM, che anche questo provvedimento sarà revocato dal TAR.