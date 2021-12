Acceso a Roma l’albero di Natale ecologico di Vitti a San Lorenzo in Lucina

La cornice è splendida, l’iniziativa è lodevole, l’effetto è fantasmagorico: al momento dell’accensione dell’albero di Natale più ecologico che esista, Piazza San Lorenzo in Lucina è scoppiata in un applauso fragoroso con un sottofondo d’eccezione: la banda dei Carabinieri che ha suonato per i presenti musiche natalizie ed un Inno di Mameli da far venire brividi tali da superare quelli del freddo pungente che avvolgeva Roma la sera del 9 dicembre scorso.

Si sa, la piazza tra le più belle di Roma è stata oggetto di un nuovo look: la pavimentazione è stata rifatta e mancava quindi il completamento con una cerimonia che ormai da anni la vivifica, una cerimonia fortemente voluta da Onorio Vitti, titolare dell’omonimo bar gelateria che qualifica fortemente il salotto borghese nel quale é ospitata, tra le altre bellezze, la Basilica di San Lorenzo in Lucina sotto la quale, dopo diverse campagne di scavo, sono stati riportati alla luce i resti della vasca circolare di un battistero paleocristiano, alcuni muri di sostegno, un pavimento in mosaico bianco e nero e tracce di intonaco dipinto.

All’interno di questo favoloso scenario Onorio Vitti ed il suo staff, noti per l’antica tradizione del gelato artigianale, hanno quasi ormai insperatamente e faticosamente potuto “ piazzare “ un bellissimo albero che irradia di luce e di cristalli l’intera piazza, un albero alto ben sedici metri, ecologico sia per la struttura in alluminio che per il consumo energetico essendo dotato di illuminazione a led a bassissimo consumo.

Al rito dell’accensione hanno assistito, oltre ad una numerosa folla di aficionados della piazza, il Presidente del Municipio 1 della Capitale ed il rappresentante del cerimoniale vaticano che ha presieduto alla Santa Benedizione del “ gigante buono “ il quale, con la sua sola presenza, rende ora maggiormente appetibile una sosta all’interno del dehors riscaldato del locale bar tra i più famosi di Roma e dal quale si gode una impareggiabile vista dell’albero: una vera e propria attrazione per i romani e non solo che quotidianamente affollano uno dei salotti più eleganti che ospita, ormai dal 1898, il locale bar pasticceria-gelateria divenuto custodia di un patrimonio di storia, gusto, esperienza e – perché no – di passione per una città che sta degradando.

Al termine della cerimonia, panettone Vitti e bollicine per tutti con sottofondo musicale della Banda dei Carabinieri.