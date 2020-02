Achille Lauro pronto a stupire, gli abiti arrivano in tir

Achille Lauro pronto a stupire, gli abiti arrivano in tir

Achille Lauro pronto a stupire ancora, gli abiti arrivano in tir. L’unico indizio che abbiamo è una frase scritta sul suo account instagram @achilleidol :”Questa notte dal cielo pioverà una lacrima e sarò una Dea”

Dopo aver stupito spogliandosi come San Francesco, nella prima serata del 70mo Festival di Sanremo, e dopo la serata dei duetti, in cui ha portato il suo grido di libertà, Achille Lauro è pronto a stupire il pubblico con la sua prossima esibizione. Gli abiti che indosserà questa sera, infatti, sono arrivati addirittura con un tir, in casse di imballaggio…

Se fosse possibile, l’attesa della sua esibizione di questa sera è ancora più alta.

Di Seguito il video dell’arrivo geli abiti, sulle note di “Me ne frego”, che è il claim cje resterà nella storica edizione sanremese, la più seguita forse anche grazie all’artsta performer.

Commenti

commenti