“Adrenalina”: che successo per Senhit

Continuano a crescere gli ascolti sulle piattaforme streaming di “ADRENALINA”, il singolo che la cantante italo eritrea SENHIT ha portato in gara ft. FLO RIDA all’EUROVISION SONG CONTEST 2021!

Infatti, dopo le eccezionali performance di SENHIT sul palco di Rotterdam, curate dal direttore artistico Luca Tommassini, che hanno portato straordinariamente San Marino ad accedere alla finale della kermesse, “Adrenalina” è entrata nella classifica dei brani attualmente più ascoltati sulle piattaforme digitali mondiali (ora al 330° posto e ancora in salita, secondo l’algoritmo di Kworb.net), ha superato i 4 milioni di streaming su Spotify ed è entrata nella Viral Chart di Spotify in 16 Paesi (Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Norvegia, Olanda, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Svezia e Svizzera).

Rivedi qui la performance di Senhit alla finale di Euorvision Song Contest https://youtu.be/TkhiH-JXFPs

“Adrenalina”, composta da pluripremiati autori di diverse nazionalità, è una hit up-tempo con un ritmo coinvolgente e uno stile internazionale, in cui si fondono electro pop, suoni latini e anche strumenti particolari che provengono dall’Eritrea, terra di origine di Senhit, ovvero il keberö (tamburo) e il krar (chitarra); il brano, nella versione attualmente in radio, vede il featuring di Flo Rida ed è accompagnato da un video con la regia di Luca Tommassini https://youtu.be/IErOh708pwY.

Senhit e Luca Tommassini sono stati eccezionalmente premiati dai club OGAE (ovvero i più importanti fan club dell’EUROVISION Song Contest) di ben quattordici nazioni, per lo straordinario progetto “Freaky Trip to Rotterdam”, un viaggio virtuale attraverso la storia dei brani più caratteristici delle passate edizioni di Eurovision, narrata con dei video, tutti con la regia di Luca Tommassini, pubblicati mensilmente a partire dall’annullamento dell’edizione 2020 dell’ESC. Cresce l’attesa per l’ultimo video del progetto che verrà pubblicato l’1 giugno!

Senhit, artista poliedrica che ha girato il mondo lavorando nello spettacolo, cantante, attrice e performer, nata a Bologna, vanta collaborazioni con producer del calibro di Brian Higgins e Benny Benassi e performances in tutto il mondo, da Los Angeles a Londra, da New York all’Arena di Verona.