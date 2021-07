Affacciati alla finestra un Festival itinerante a Roma

Un viaggio affascinante ci porterà lungo i quartieri periferici della capitale, dove da lunedì 5, fino al 26 luglio, avrà luogo la seconda attesissima edizione del Festival Affacciati alla finestra.

L’evento non è soltanto una rassegna ma anche una valida iniziativa tra le tante, volte a valorizzare alcuni quartieri di edilizia residenziale come luoghi di socialità e condivisione. In questi ultimi anni, la Regione Lazio che promuove l’iniziativa, ha speso 200 milioni di euro, per portare eventi culturali in ogni angolo della città e garantire la presenza di alcune strutture necessarie, che i cittadini aspettano di inaugurare.

Gli spettacoli si svolgono nelle piazze principali ed il titolo, Affacciati alla finestra, sottolinea la possibilità di poterne usufruire anche da casa propria, affacciandosi al balcone. L’iniziativa vede la partecipazione di noti attori come Geppo, Stefano Vigilante, Oscar Biglia, Stefano Viglianese, I sequestratori, I figli unici, i carta bianca, Marco Passiglia, Claudio Sciara e molti altri. Le loro esibizioni all’insegna della comicità e del divertimento, arricchiranno il cartellone dell’Estate Romana, portando lo spettacolo tra le palazzine di quartieri tra cui Pietralata, Torrevecchia, Laurentino, Prima Valle, Quadraro, Tor Sapienza, Garbatella e Casilino.

Nel garantire l’impegno di raggiungere l’obiettivo, l’assessore all’urbanistica e alle Politiche Abitative della Regione Lazio, Massimo Valeriani nel suo intervento, punta all’accensione di una luce, elemento necessario perché alcuni quartieri non restino sinonimo di degrado. Tra gli altri progetti in allestimento, non mancheranno il risanamento di aree verdi, la realizzazione di spazi di gioco per bambini e soprattutto l’installazione della fibra ottica in molti alloggi popolari, insieme all’utilizzo del Sismabonus e dell’Ecobonus per arricchire il programma di recupero e valorizzazione degli edifici Erp.

Eugenio Bonardi