Le porte degli Studios di Roma si aprono al pubblico: dal 24 giugno al 31 agosto appuntamento con il cinema all’ARENA ADRIANO STUDIOS.

Gli Studi De Paolis aprono per dare “spazio” alla rinascita dello spettacolo accogliendo proiezioni ed eventi per tutta l’estate, nel rispetto delle norme del distanziamento. L’inaugurazione, prevista per il 24 giugno, sarà l’occasione per istituire la Giornata Nazionale per i Lavoratori dello Spettacolo. Il Grido per un nuovo Rinascimento. Prima Giornata Nazionale dei Lavoratori dello Spettacolo a cui parteciperanno artisti d’eccezione come Fabrizio Gifuni, Ferzan Ozpetek, Camilla Filippi, Maria Pia Calzone, Stefano Fresi, Paolo Genovese, Vittoria Puccini, Claudia Gerini, Anna Foglietta, Diana Del Bufalo, Iaia Forte, Massimo Ghini e molti altri

Come già nel 1997 quando gli storici stabilimenti De Paolis, chiusi e in abbandono da anni,

trovarono nuova vita grazie alla gestione dell’imprenditore Daniele Taddei, anche oggi gli Studios

vogliono essere testimoni e protagonisti di una nuova rinascita. Un luogo di lavoro per centinaia di

artisti e maestranze che stanno finalmente tornando ad animare i set, ma anche un’arena

cinematografica che faccia da vetrina alle emozioni che il cinema, in particolare quello italiano, è in

grado di dare al pubblico.

In un anno così complesso, le porte degli Studios si aprono eccezionalmente per la prima volta al pubblico per dare vita all’ARENA ADRIANO STUDIOS il cui nome vuole omaggiare un simbolo delle sale cinematografiche romane, il cinema Adriano della Ferrero Cinemas. In un contesto unico, nel cuore degli storici studi cinematografici, dal 24 giugno al 31 agosto 2020 le notti dell’estate romana si illuminano con proiezioni all’aperto, appuntamenti con i protagonisti del mondo dello spettacolo e della cultura, eventi e molto altro.

La manifestazione, nata in collaborazione e sinergia con Ferrero Cinemas, primo circuito

indipendente italiano, che metterà a disposizione le attrezzature e l’esperienza del suo personale,

avrà inizio con una serata evento a tema “rinascita” proseguendo per tutta l’estate con un

calendario ricco di eventi e ospiti in via di ultimazione che conta già su numerose presenze.

Di seguito gli appuntamenti confermati:

Mercoledì 24 Giugno | Serata inaugurale a inviti

Sfilata di abiti-scultura in alluminio riciclato degli studenti dell’Accademia delle Belle Arti di Roma

coordinata da Graziella Pera

Proiezione del docufilm Napoli Eden di Bruno Colella con Annalaura di Luggo. che vede la città di

Napoli teatro di un progetto volto a sensibilizzare, attraverso il linguaggio dell’arte, sull’importanza

della tutela dell’ambiente e dell’inclusione sociale dei ragazzi dei quartieri spagnoli

Performance degli artisti presenti.

Giovedì 25 Giugno

Proiezione in anteprima del film Il meglio deve ancora venire di Alexandre de la Patellière

Venerdì 26 Giugno

Proiezione del film Il traditore di Marco Bellocchio vincitore di 6 David di Donatello tra cui miglior

film, miglior regia e miglior attore protagonista Pierfrancesco Favino

Sabato 27 Giugno: Proiezione del film Parasite di Bong Joon-ho vincitore di numerosi premi internazionali tra cui l’Oscar per il miglior film e il miglior regista, il Golden Globe per il miglior film straniero e la Palma d’Oro al Festival di Cannes 2019

Domenica 28 Giugno | Proiezione evento: Il regista Ivano De Matteo presenta il suo ultimo film Villetta con ospiti

Lunedì 29 Giugno Proiezione del film campione di incassi Tolo Tolo di Checco Zalone

Martedì 30 Giugno Proiezione del film Hammamet di Gianni Amelio

Mercoledì 1° Luglio | Proiezione evento Il regista Vincenzo Marra e i protagonisti Massimo Ghini e Max Tortora presentano in anteprima il film La volta buona di Vincenzo Marra

Giovedì 2 Luglio | Proiezione evento

Il regista Matteo Rovere presenta il suo ultimo film Il Primo Re vincitore di 3 David di Donatello

Venerdì 3 Luglio | Proiezione evento: La regista Cristina Comencini e le sceneggiatrici Giulia Calenda e Ilaria Macchia presentano il film Tornare di Cristina Comencini

Sabato 4 Luglio | Proiezione evento

Il regista e interprete Paolo Ruffini presenta il suo ultimo film Up & down

Domenica 5 luglio | Proiezione evento

Il regista Ferzan Ozpetek presenta il suo ultimo film La Dea Fortuna vincitore di 2 David di

Donatello tra cui miglior attrice protagonista Jasmine Trinca

Lunedì 6 Luglio Proiezione del film I miserabili di Ladj Ly

Martedì 7 luglio | Proiezione evento La regista Michela Andreozzi presenta il suo ultimo film Brave ragazze

Mercoledì 8 Luglio | Proiezione evento

Il regista Stefano Cipani e lo scrittore del romanzo Giacomo Mazzariol presentano il film Mio

fratello rincorre i dinosauri di Stefano Cipani

Giovedì 9 Luglio

Proiezione del film 18 regali di Francesco Amato

Venerdì 10 Luglio

Proiezione del film Jojo Rabbit di Taika Waititi vincitore di numerosi premi internazionali tra cui il

premio Oscar per la miglior sceneggiatura non originale

Mercoledì 15 Luglio | Proiezione evento

Il regista Gabriele Muccino presenta il suo ultimo film Gli anni più belli

Oltre agli eventi, incontri e proiezioni gli Studios saranno anche un luogo dove potersi ritrovare per

trascorrere le serate dell’estate romana con l’allestimento di lounge bar e alcuni corner street food

oltre alla musica dal vivo.

L’arena sarà organizzata nel rispetto dei protocolli e delle misure riguardanti la sicurezza e la

prevenzione da Covid-19 ex DPCM 26 Aprile 2020, le aree interessate saranno sanificate ad ogni

proiezione e le sedute distanziate secondo i criteri di precauzione.

