Per la sua prima produzione cinematografica, Eagle Pictures schiera Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu, Ricky Memphis e Daniele Liotti in una divertente, emozionante e un po’ nostalgica commedia on the road: UN FIGLIO DI NOME ERASMUS.

Quattro amici quarantenni, a distanza di 20 anni dall’Erasmus fatto a Lisbona, si ritrovano in Portogallo per affrontare un viaggio inaspettato alla scoperta di un segreto che potrebbe completamente cambiare la vita a uno di loro.

La regia è di Alberto Ferrari (Tra due donne, La terza stella) che dirige questo poker di protagonisti affiancati da un astro nascente del cinema portoghese, Filipa Pinto (L’uomo che uccise Don Chisciotte) e da un affascinante ritorno sul grande schermo, Carol Alt.

L’uscita del film in sala è prevista per il 26 marzo prossimo.

Commenti

commenti