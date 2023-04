Al Circolo Antico Tiro A Volo la presentazione della “ Guida dei Parioli “

Serata straordinariamente interessante quella di venerdi 31 marzo al Circolo Antico Tiro A Volo con Giuseppe Cerasa, direttore delle guide di Repubblica, una serie di pubblicazioni edite dal quotidiano diretto attualmente da Maurizio Molinari, il secondo in Italia per diffusione totale e per quantità di lettori.

Un attentissimo pubblico fatto di pariolini e non solo ha assistito ai dotti commenti dei personaggi che hanno affiancato Cerasa nella presentazione di una guida che si mostra utile al quartiere assegnandogli una dimensione a tutto tondo e, soprattutto, a recuperarne l’identità non sempre totalmente compresa: ne è risultata la descrizione di un quartiere fondamentale nella storia della Capitale, un quartiere dotato di un particolare fascino a volte sconosciuto, a volte inaspettato e – forse – anche incompreso.

A latere di Giuseppe Cerasa personaggi importanti come Enrico Vanzina, Enrico Gaudio ex rettore dell’Università “La Sapienza” di Roma, Orazio Carpenzano Ordinario di Progettazione nella Facoltà di Architettura di Sapienza Università di Roma e Preside della medesima Facoltà, Laura Delli Colli, giornalista e scrittrice, autrice di molti libri dedicati al cinema e ai suoi protagonisti, ognuno dei quali ha sapientemente descritto, quasi come in una lectio magistralis, le caratteristiche urbanistiche, quelle dei personaggi che abitano il quartiere e quelli che nel tempo vi hanno abitato, i confini geografici di un comprensorio la cui vita ha avuto inizio un centinaio di anni orsono ma che dal punto di vista della sua espansione è databile intorno agli anni ’50 del 1900 con il Piano Regolatore voluto dal sindaco Ernesto Nathan e redatto dall’ing. Edmondo Sanjust di Teulada, uno strumento urbanistico ispirato alle esperienze europee con l’obbiettivo preparare la città per la celebrazione del cinquantenario dell’unità d’Italia da tenersi tra la Valle Giulia e l’area del futuro quartiere Mazzini verso Belle Arti.

Ne è scaturita una congerie di preziose informazioni, di siparietti su fatti e personaggi tutti estremamente disponibili al dialogo, mai – come la credibilità attuale vorrebbe – indisponenti o superbi: Giovanna Ralli, socia del circolo ospitante, ha a sua volta raccontato le sue esperienze di vita all’interno del quartiere nel quale andò ad abitare una volta che decise di trasferirsi dal popolare quartiere Testaccio ( ancora nel suo cuore ).

Episodi di vita vissuta evidenziati ancor più nell’intervento di Laura Delli Colli, anch’essa pariolina doc, che ha raccontato come attori famosi della statura di Totò e di Audery Hapburn vivessero le loro vite all’interno di un’area fatata all’interno della quale sono situate rappresentanze diplomatiche, chiese importanti, monumenti celebri, edifici che hanno contribuito alla storia dell’architettura come il palazzo dei Girasoli che ancor oggi caratterizza quella importante strada che sale dalle Belle Arti fino a Piazza Pitagora.