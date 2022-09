Al Circolo Antico Tiro A Volo Michela Di Carlo illustra alle donne over 40 ” Il Bello Dell’Età “

Presentato al Circolo Antico Tiro A Volo dalla conduttrice e giornalista Michela Di Carlo, ex firma del quotidiano “La Repubblica” e fondatrice del magazine CrunchyTales.com ( il primo indie-magazine totalmente illustrato dedicato alle donne over 40 ) un evento celebrativo di passioni, sfide e rinascite delle donne over 40, un incontro che ha portato nella Capitale un talk dal formato già collaudato dal titolo ” Perenni – il bello della vita ” in grado di riunire donne che si confrontano e si raccontano ” senza filtri ” su quella stagione della loro vita che é la menopausa.

Descrizione avvenuta alla presenza di professioniste del mondo della moda, del benessere, della letteratura e dello spettacolo attraverso la quale Michela ha invitato a scardinare pregiudizi e preconcetti sulla mezza età, celebrando le donne che si rimettono in gioco rivendicando fragilità e fierezza, alla scoperta di nuovi temi e passioni dell’universo femminile legati a una maturità̀ più consapevole ma soprattutto disinvolta.

Presenti alla dotta ed informale presentazione il medico estetico Anadela Serra Visconti, la psichiatra Adelia Lucattini, la ginecologa Inbal Amar e la costume designer Giovanna Silvestri.

“Il nostro obiettivo è incoraggiare le donne ad abbracciare la mezza età con un atteggiamento positivo”, spiega l’ideatrice dell’evento Michela Di Carlo.“Questa stagione della vita non è l’inizio del declino, come molti pensano, tutt’altro: è il momento del privilegio e dell’opportunità. I nostri incontri, nell’ambito del nostro magazine Crunchy Tales, promuovono il women-empowerment e coinvolgono professioniste in diversi settori e diversi background, invitandole a parlare di problemi, soluzioni, sconfitte e successi con l’obiettivo di combattere l’ageismo imperante e trovare insieme un modo più esaltante di vivere questa stagione della vita, al di là dei luoghi comuni”.

Intervenendo alla presentazione Ettore Federici CEO e fondatore di Mitochon Dermocosmetics, ha dichiarato di: “… essere entusiasta di collaborare con CrunchyTales.com e sostenere questo progetto perché da sempre il nostro impegno è quello di promuovere una bellezza reale e non stereotipata;crediamo infatti che il fascino non sia una questione legata all’età, vogliamo essere vicini all’universo femminile over 40 con una gamma completa di prodotti dalla formula brevettata e innovativa, che va incontro a chi non vuole sembrare più giovane a tutti i costi, ma semplicemente esaltare la propria bellezza naturale”.

Crunchy Tales è una rivista, che, all’insegna del motto “ anche il tramonto ha i suoi bei colori “ si avvale di un team di esperte e collaboratrici internazionali per combattere i pregiudizi legati all’avanzare degli anni, esaltando in maniera leggera e giocosa le meraviglie della mezza età e, perché no, per aiutare a sorridere anche di qualche frustrazione, proponendo servizi, approfondimenti, webinars, dibattiti online e interviste a donne che hanno avuto il coraggio di rilanciare la propria vita dopo i 40 anni.