Al Circolo Canottieri Roma Michele Petragnani Ciancarelli presenta il racconto degli attacchi e del suo vissuto da spettatore dell’11 settembre 2001

Serata assolutamente particolare ed attraente quella in cui Michele Petragnani Ciancarelli, alla presenza di un numeroso ed interessatissimo pubblico, ha presentato, al Circolo Canottieri Roma, il suo libro con il quale racconta, da uomo che ha assistito “ in diretta “ alla tragedia newyorchese del 2001 quando attraverso quattro attacchi suicidi coordinati compiuti contro obiettivi civili e militari degli Stati Uniti d’America da un gruppo di terroristi appartenenti all’organizzazione terroristica Al Quaida, vennero causati la morte di 2977 persone ( più 19 dirottatori ) ed il ferimento di altre 6000, lo stato di choc profondo causatogli proprio dall’essere presente in quei momenti agli attacchi alle Torri Gemelle, attacchi che, insieme a quelli al Pentagono ed all’altro, quello al volo United Airlines 93 dirottato verso Washington ma caduto per la coraggiosa resistenza dei passeggeri a Shanksville, i Pennsylvania, vengono universalmente considerati come i più gravi attentati terroristici della nostra epoca.

Il libro é un romanzo basato sulla testimonianza diretta dei fatti accaduti l’11/9/2001 al World Trade Center di New York quando Petrignani Ciancarelli, socio del Circolo Canottieri Roma, si trovò ad essere uno deisuperstiti italiani dell’attaccoalle Torri Gemelle.

Ricorrendo a due personaggi immaginari, la cronista, Tess Westlake, ed il detective Billy Blake, Petragnani Ciancerelli intesse una spy story che tratta di una missione che potrebbe risolvere una delle più grandi piaghe del pianeta e spostarne gli equilibri socioeconomici: Tess, è superstite dell’attentato di New York ed è alle prese con il disturbo da stress post traumatico causatogli dall’aver assistito all’attentato ed in lei, sottopostosi a cure psicologiche e psichiatriche, riemergeranno sia gli spettri delle Torri Gemelle sia altri terribili traumi del passato, in un susseguirsi di doppi giochi che inducono il lettore non solo a confondere la linea di demarcazione tra Bene e Male, ma soprattutto a riflettere sulle conseguenze di una tragedia ancora fin troppo viva e pulsante.

Introdotta da una presentazione del Presidente del Circolo Canottieri Roma Paolo Vitale, di Bruno Manfellotto e di Giulio Borrelli oltre che da letture di brani del libro operati da un socio d’eccezione dello stesso Circolo, Roberto Ciufoli, la descrizione dei fatti raccontata dall’autore appare per lo meno sconvolgente, al pari della catastrofe e dello choc che lo ha portato sull’orlo della pazzia per oltre un anno e dalla quale si è fortunatamente e faticosamente ripreso, al punto che la platea che assisteva all’evento, costituita da personaggi del calibro di Bruno Mascarenhas, dal direttore dell’AS Roma Francesco Pastorella, di Egidio Viggiani e di molti altri che hanno voluto celebrare l’evento come Anna Fendi, ha fragorosamente applaudito l’esperienza autobiografica descritta dall’autore.

La caratteristica ospitalità del Circolo si è espressa con un fastoso cocktail di benvenuto offerto al numeroso pubblico intervenuto.

Il libro, edito da Effetti, é in commercio dallo scorso 11 settembre 2021; 408 pagine in brossura al costo di 18 euro e di 8 euro per l’eidizione in Epub.