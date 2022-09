Al Teatro Tor Bella Monaca di Roma “ La grande occasione….chissà se va “ di Carla Maria Rodomonte

“La grande occasione….chissà se va “ è il titolo della commedia musicale spumeggiante, sagace e travolgente che andrà in scena, dal mese di ottobre prossimo, in tutta Italia, con anteprima nazionale prevista per il 1 ottobre 2022, alle ore 21 e con replica il 2 ottobre, alle ore 18, al Teatro Tor Bella Monaca di Roma.

Lo spettacolo, con la drammaturgia firmata da Claudio Pallottini, nasce da un’idea della grande ed eclettica Signora del Teatro italiano Silvana Bosi, attrice e regista, scomparsa nel 2020. Ben venti artisti in scena di cui undici attori e un corpo di ballo composto da nove tra ballerini e ballerine, un cast dietro le quinte formato da quindici professionisti: questi i numeri di una produzione teatrale coraggiosa e molto prestigiosa: dopo tre anni di pandemia che ha messo in ginocchio il mondo del teatro e dello spettacolo dal vivo, diventa quasi un miracolo dare vita ad un progetto di impresa culturale come questo che è, in tutti i sensi e non solo nel titolo, una “… grande occasione ”!

“La grande occasione…..chissà se va “ narra la storia di una grande compagnia di varietà contemporaneo che si trova a vivere proprio “La sua grande occasione ” irripetibile perchè un noto uomo politico, nonché ministro dello spettacolo e in odore di premierato, si è innamorato della prima donna della compagnia, che se solo lei cedesse alla corte serrata del politico, il futuro di tutto il gruppo teatrale diventerebbe assai più roseo e più ricco in successo ed anche in risorse economiche. Peccato, però, che la prima attrice sia innamoratissima del primo attore della compagnia e che, tra successo lavorativo e amore, preferisca di gran lunga il secondo. Almeno in partenza, perché si sa, lo spirito è forte, ma la carne…

Intorno alla vicenda centrale di prima attrice e primo attore della compagnia con il politico, ruotano le storie di vita personale ed artistica, i sogni, le gioie ed i dolori di tutti gli altri artisti che ognuno a modo suo, chi prima e chi dopo, ci è già passato e che magari se l’è lasciata sfuggire “La grande occasione ” come l’ultima attrice arrivata in compagnia che scalpita per diventare subito la star a discapito della già protagonista aspettando che faccia un passo falso per rubarle compagno e ruolo in compagnia, sempre che le altre giovani e belle promesse artistiche della compagnia glielo consentano.

” La Grande occasione…chissà se va ” vanta un cast di artisti, in scena e dietro le quinte di notevole livello; molto autorevole alla regia, un grande professionista: Marco Simeoli.

Gli attori protagonisti dello spettacolo sono: nel ruolo di Berta la carismatica e versatile attrice Fioretta Mari, nel ruolo di Alberto, Stefano Masciarelli, nel ruolo di Mimmo, il capocomico, l’attore Mimmo Mignemi. Ad interpretare Jessica è Maria Carla Rodomonte; ad interpretare il personaggio di Ida è Ida Elena De Razza, figlia d’arte di Fioretta Mari.