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Sono iniziate oggi a Roma le riprese di Nella gioia e nel dolore il nuovo film di Ferzan Ozpetek, che arriverà nelle sale italiane a Natale 2026 con Vision Distribution.

Nella gioia e nel dolore, la trama

Nella gioia e nel dolore vede al centro della narrazione una diva del cinema, un gruppo di amici e il valore della memoria. Il film è un’ode all’amore e all’amicizia, capaci di resistere allo scorrere del tempo, nella gioia e nel dolore. La sceneggiatura è firmata da Ferzan Ozpetek insieme a Carlotta Corradi e Elisa Casseri.

Dopo il grande successo di DIAMANTI, che ha registrato oltre 2,4 milioni di spettatori in Italia e distribuito in più di 100 Paesi nel mondo, il nuovo progetto segna il ritorno di collaborazioni come quelle con Vanessa Scalera e Luca Argentero, Mara Venier e Geppi Cucciari e accoglie nuove presenze tra cui Miguel Ángel Silvestre, attore spagnolo di fama internazionale e, per la prima volta in un film di Ozpetek, anche Sabrina Ferilli, tra le interpreti più amate del nostro cinema.

Il Direttore della fotografia è Gian Filippo Corticelli, la scenografia è di Deniz Kobanbay, i costumi sono di Stefano Ciammitti, il montaggio è curato da Pietro Morana e le musiche da Giuliano Taviani e Carmelo Travia.

Nella gioia e nel dolore, il cast

Si aggiunge anche Amanda Lear al cast già annunciato nelle scorse settimane composto da Vanessa Scalera, Sabrina Ferilli, Luca Argentero, Miguel Ángel Silvestre, Mara Venier e Geppi Cucciari e completato da Milena Mancini, Milena Vukotic, Giselda Volodi, Loredana Cannata, Rebecca Massimo, Andrea Di Luigi.

Sono inoltre nel cast Liliana Bottone, Erik Tonelli, Carmine Recano, Alvise Rigo, Lorenzo Franzin e Marco Aceti.

NELLA GIOIA E NEL DOLORE è prodotto da Marco Belardi Production, Faros Film, A1 Pictures e Vision Distribution, in collaborazione con Sky.