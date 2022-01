Al via le riprese di “ Castelrotto “ opera prima di Damiano Giacomelli con Giorgio Giacomelli, Fabrizio Ferracane e Denise Tantucci

Sono appena iniziate le riprese di “ Castelrotto “, una commedia di genere noir di tipo investigativo, opera prima di Damiano Giacomelli, regista e sceneggiatore che dal 2014 è anche produttore cinematografico con la YUK! film srl, con sede nelle Marche.

Nel 2019 i suoi ultimi cortometraggi “La strada vecchia” e “Spera Teresa” hanno ottenuto numerosi riconoscimenti, tra cui il premio come Miglior Corto al Torino Film Festival e il primo premio al concorso Giovani Autori Italiani organizzato da SIAE nell’ambito della Mostra del cinema di Venezia. Il suo documentario “Noci Sonanti” (co-regia con Lorenzo Raponi) ha partecipato a importanti festival nazionali e internazionali, vincendo il premio come Miglior Opera Prima al Biografilm festival di Bologna. E’ fondatore della scuola di cinema Officine Mattòli, dove dal 2010 coordina il corso di filmmaking.

Un misterioso misfatto scuote la vita di Castelrotto, paesino appenninico da sempre fuori dalla cronaca… e dalla storia. Ottone, ex cronista locale e maestro elementare in pensione, approfitta dell’episodio per riprendere la penna in mano e vendicarsi di un vecchio torto subito.

Nel cast Giorgio Colangeli, Fabrizio Ferracane, Denise Tantucci, Giorgio Montanini, Antonella Attili, Mirco Abbruzzetti, Stanley Igbokwe, Ermanno De Biagi.

L’uscita in sala é prevista tra fine 2022 e inizio 2023.