Al via le riprese di “Dodici repliche”, opera di Gianfranco Gallo

Al via le riprese di “Dodici Repliche” l’opera prima di Gianfranco Gallo, noto attore di teatro, cinema, tv, in veste di regista di lungometraggi. Il film, prodotto da MAX ADV in partnership con GESCO, SILVER PRINCE, AN.TRA.CINE e UMBERTO CRISTIANO, si incentra sulla storia ambientata nel 2016 di Andrea Michelini alias Gianfranco Gallo, apprezzato artista che sta per debuttare in teatro per le ultime “dodici repliche” di uno spettacolo di successo dal titolo “Banana Blu”, una versione napoletana de “La Cage aux folles”, scritto dallo stesso Michelini, giunto alla sua quinta stagione, Accanto ad Andrea che tutti chiamano alla francese “Gigi”, denominato per l’occasione “Butterfly”, in scena c’è il suo compagno di vita Rolando Spinelli (Gianni Parisi), nella commedia “Antoine”. Il teatro individuato per le ultime rappresentazioni è lo storico teatro “Garibaldi” di Santa Maria Capua Vetere sul cui palcoscenico gli attori interpretano la esilarante pièce che potrà essere visionata dallo spettatore da più angolature. “Dodici Repliche” non vuol essere la versione cinematografica di uno spettacolo teatrale, ma è un’opera audiovisiva molto profonda che intende rappresentare un momento storico- sociale molto significativo, quale il passaggio da un’omosessualità vintage durante la quale per farsi accettare , si era costretti ad interpretare uno stereotipo che potesse essere gradito al costume di quel tempo, fino alla conquista dei diritti del movimento LBGBT attraverso la richiesta di pari opportunità e di normativa ad hoc. Non a caso il film è ambientato in un periodo storico in cui sta per essere approvata la Legge Cirinnà. Andrea, il protagonista, è l’ultimo rappresentante di una figura di omosessuale che va via via scomparendo, descritta sul set in maniera colorata, mai violenta, a volte tenera, a volte patetica, soprattutto quando, scoprendo di avere un brutto male e di avere i giorni contati, fa di tutto per fare rientrare in compagnia il suo unico figlio Adriano. Accanto al “dramma” di “Butterfly” e di “Antoine” viene abilmente dipinta sullo schermo la vita complessa di una compagnia di teatro con i suoi vizi e le virtù. “Dodici Repliche” è un film potente in cui il doppio registro “Teatro /Vita” raddoppia nello spettatore emozioni e sentimenti. Anche la scelta del cast effettuata dal regista è dettata dal desiderio di voler dare luce sul grande schermo agli artisti di teatro, tra i più colpiti dai gravissimi danni provocati della Pandemia. Tra gli attori, accanto a Gianfranco Gallo oltre a Parisi figurano: Gianluca Di Gennaro, Roberto Azzurro, Elvis Esposito, Peppe Miale, Lisa Imperatore, Mariacarla Casillo. Da menzionare, la straordinaria partecipazione di Margherita Di Rauso e di Franco Iavarone che al suo attivo vanta brillanti interpretazioni in lavori di Fellini, Benigni, Von Trotta, Fassbinder. Il piano di lavorazione del film è di circa quattro settimane, con riprese che verranno effettuate in siti di alta suggestione quale gli angoli più pittoreschi della città di Napoli, Palazzo Raucci a Cardito (Napoli), il porto vecchio di Bacoli ed in primis il teatro Garibaldi di Santa Maria Capuavetere