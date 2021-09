Al via le seconde selezioni di X Factor 2021, dal 23 settembre su Sky e Now TV. Al timone Ludovico Terzigni e i giudici Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika

Dopo l’ottima partenza della scorsa settimana che ha visto emergere i primi sorprendenti talenti, arriva giovedì 23 settembre su Sky e NOW il secondo appuntamento con le Audition di X FACTOR 2021, lo show di Sky prodotto da Fremantle.

Anche questa settimana tanti i concorrenti che si presentano, sempre più portando un loro brano inedito, con l’obiettivo di strappare almeno tre sì ai 4 giudici Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika che siedono nuovamente al tavolo per il secondo anno consecutivo. Ad accoglierli con la sua consueta energia e spontaneità, il nuovo frontman di X Factor Ludovico Tersigni, novità di questa edizione insieme all’abolizione della suddivisione in categorie tradizionali, che li accompagnerà nel backstage vivendo con loro tutte le emozioni e la tensione accumulata prima dell’esibizione. La seconda puntata di X Factor 2021 è attesa per domani, giovedì 23 settembre, alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW.

Nel segno del claim Come as you are, ai giudici il compito di riconoscere e trovare il talento tra le molteplici personalità e proposte artistiche. Ad accomunarle, l’amore per l’arte e per la scrittura attraverso cui esprimersi, ognuno con il proprio tratto distintivo, ognuno con le proprie peculiarità, ma tutti desiderosi di condividere il proprio mondo artistico.

Al termine delle Audition – svoltesi anche quest’anno negli studi di Cinecittà, rinnovati e resi ancor più moderni mantenendo sempre una scenografia essenziale e in stile urban, che racchiude in sé rigore ed energia – entrerà in gioco la novità originata dall’abolizione della suddivisione in categorie tradizionali: i quattro giudici si riuniranno con la direzione musicale di X Factor 2021 per confrontarsi sui giudizi dati nel corso della selezione e sulla progettualità artistica di ciascun concorrente. Sulla base di questo confronto, la direzione musicale assegnerà a ciascun giudice un roster di 12 concorrenti che terrà dentro sia partecipanti solisti che le band (da intendersi qualsiasi formazione musicale composta da più di un elemento), senza nessuna limitazione data dal sesso o dall’età.

A seguire, le quattro squadre così formatesi affronteranno prima i Bootcamp, sempre a Cinecittà, durante i quali rimarrà immutato l’elettrizzante meccanismo delle sedie; e poi gli Home Visit, dai quali emergeranno per ogni squadra i 3 concorrenti che accederanno ai Live, al via dal 28 ottobre.

Le Audizioni: 30 settembre. Bootcamp: 7 e 14 ottobre. Home Visit: 21 ottobre. X Factor 2021 – Live: dal 28 ottobre.