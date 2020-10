Alessandra Izzo presenta “SHE ROCKS – Giornaliste musicali raccontano” venerdì 9 ottobre al Caffè Letterario di EUROMA2

Euroma2 presenta, nell’ambito del Caffè Letterario di venerdì 9 ottobre, che si terrà alle ore 18:00 al secondo piano, di fronte alla Libreria Feltrinelli, una novità editoriale che ripercorre gli ultimi anni della storia del rock, attraverso la visione e la sensibilità di giornaliste donne.

Un viaggio nell’affascinante settore della musica, quello raccontato attraverso le interviste raccolte da Alessandra Izzo, autrice, giornalista e attrice, profonda conoscitrice di musica rock e blues.

Nel libro “SHE ROCKS – Giornaliste musicali raccontano”, edito da Vololibero, l’autrice ha voluto dare voce, oltre che alla propria esperienza, a quella di tante colleghe critiche musicali, speaker radiofoniche e musiciste, che hanno seguito da vicino alcuni dei gruppi e degli artisti che hanno contribuito a “scrivere” la storia del rock italiano ed internazionale. Intervengono all’appuntamento di venerdì 9 ottobre anche due giornaliste, tra quelle intervistate: Patrizia De Rossi (giornalista radiofonica) e Alessandra Sacchetta (giornalista di Rai News).

Quindici “Signore della Musica”, penne del giornalismo al femminile intervistate da Alessandra Izzo si raccontano in questo dialogo, che ha come argomento centrale la musica, per ricostruire ognuna il proprio personale percorso che le ha portate a viaggiare, per seguire concerti, tour e appuntamenti imperdibili dei loro idoli musicali.

È così che giornaliste come Daniela Amenta, Eleonora Bagarotti, Clelia Bendandi, Patrizia De Rossi, Paola Gallo, Roberta Maiorano, Raffaella Mezzanzanica, Cristiana Paolini, Valeria Rusconi, Alessandra Sacchetta, Betty Senatore, Alba Solaro, Barbara Tomasino, Marinella Venegoni, Barbara Volpi e, naturalmente, Alessandra Izzo, l’Autrice e ideatrice di questa originale raccolta di testimonianze tutte al femminile, si raccontano e ci spiegano la passione per questo genere musicale che ha incantato e continua ad affascinare intere generazioni.

Alessandra Izzo

Nasce “artisticamente” parlando, nei primi anni ‘80 come attrice, conduttrice e autrice. Dal 1993 al 2016 prende una pausa dal palco e lavora come giornalista e ufficio stampa di cinema e musica. Ha scritto per varie testate tra le quali Rolling Stone, Duellanti e Rockstar. In radio ha curato alcune trasmissioni su Radio Due, con la conduzione di Riccardo Pandolfi e di Sergio Mancinelli. Ha portato in Italia la musa rock/ groupie legend, Pamela Des Barres per il lancio di suoi libri culto quali “I’m With the band – Sto con la Band” e “Let’s spend the night together” (di cui ha scritto anche la prefazione), entrambi editi da Castelvecchi. Ha scritto la sua prima opera “Frank e il resto del mondo” dedicata al suo mentore, Frank Zappa. Il libro è uscito per Curcio Edizioni il 4 Dicembre 2013, ovvero nel giorno del ventennale dalla morte di FZ. Nel Novembre del 2015 esce il suo secondo libro, scritto con il collega Tiziano Tarli “Italian Night Clubbing- Deliri, follie e rock and roll negli storici club del Belpaese” – Arcana Edizioni.

DOVE:

Al 2º piano del Centro Commerciale Euroma2 – Via Cristoforo Colombo, angolo Viale dell’Oceano Pacifico (Roma)Tel. +39 06 5262161 – www.euroma2.it