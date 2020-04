“Alessandro Borghese 4 Ristoranti”: Alessandro Borghese parte da Venezia con le sfide tra i ristoratori ed è subito Borghese-Mania

Nella prima puntata, una gara speciale tra i ristoratori alla ricerca del miglior ristorante

sui canali di Venezia ha ottenuto risultati da record totalizzando 693.749 spettatori e l’1,56% di share.

La sfida tra i ristoratori – che ieri era ambientata tra i suggestivi canali di Venezia – ha segnato un +88% rispetto al debutto del precedente ciclo di episodi, toccando quota 1.098.088 contatti con una altissima permanenza, al 63%.

Complice del clamoroso successo, probabilmente, una Venezia vista nel suo solito splendore, la puntata di ieri infatti era stata registrata pochi giorni prima dell’alluvione che aveva colpito Venezia lo scorso 12 novembre. Questo evento aveva spinto Alessandro Borghese a organizzare, con il Sindaco della città e Confindustria, una cena per raccogliere fondi per sostenere il comune e i ristoratori locali. In gara c’erano Trattoria Povoledo, Ogio, Riviera Ristorante per Onnivori e Zanze XVI, e la puntata è stata vinta proprio da quest’ultimo, che si è aggiudicato il titolo di miglior ristorante e un contributo economico di 5 mila euro da investire nella propria attività, il piatto oggetto di bonus è stato il fegato alla veneziana.

Nelle prossime puntate “Alessandro Borghese 4 Ristoranti” continuerà il suo viaggio in tutta la penisola: le prossime tappe, in onda ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno e NOW TV (e sempre disponibili on demand) porteranno lo Chef in Valle d’Aosta, a Roma, nella Carnia, a Milano, in Val Badia, ad Arezzo, nel Conero, nella Lunigiana e nel Cilento.

Ottimo riscontro anche per lo speciale con i The Jackal, il collettivo di video-maker e creator di successo che hanno sfidato Alessandro Borghese con un improbabile “Caciocavallo e pepe”: andato in onda, nel primo passaggio, lo scorso 16 aprile, nei 7 giorni ha totalizzato 663.176 spettatori.

LE REGOLE DELLA SFIDA

Il meccanismo della sfida rimane invariato: quattro ristoratori della stessa zona di appartenenza si sfidano per stabilire chi tra di loro è il migliore in una determinata categoria. Ogni ristoratore invita a cena gli altri tre che, accompagnati dallo chef Borghese, commentano e votano con un punteggio da 0 a 10 location, menu, servizio e conto del ristorante che li ospita. In palio per il vincitore di ciascuna puntata, il titolo di miglior ristorante e un contributo economico di 5 mila euro da investire nella propria attività.

Ogni cena è preceduta dalla scrupolosa ispezione dello chef Borghese della cucina del ristorante. Un’ispezione che nel corso della cena si concentrerà sul personale di sala, messo alla prova su accoglienza, servizio al tavolo, descrizione del piatto e del vino. Solo alla fine scopriamo il giudizio di chef Borghese che con i suoi voti può confermare o ribaltare l’intera classifica che premia il migliore ristorante della puntata. Inoltre, Alessandro ha a disposizione un bonus di 5 punti che gli permette di giudicare un elemento in più e che rende la sfida ancora più imprevedibile ed emozionante.

I RISTORANTI DELLA PRIMA PUNTATA

TRATTORIA POVOLEDO (Cannaregio – terrazza su Canal Grande): Simone (67 anni) è il titolare, gestisce la sala e fa il jolly (anche il pizzaiolo). La location è molto ampia, l’entrata è sul Rio Tera Lista di Spagna. La sua posizione privilegiata fa sì che il ristorante sia super frequentato da turisti, accoglie ogni giorno in media 200 persone con un menù molto ampio, tradotto in ben 9 lingue. Il locale si sviluppa con due sale grandi arredate in stile classico. Ha una bellissima terrazza che si affaccia sul Canal Grande, molto popolato da imbarcazioni, turisti, cittadini, taxi e lavoratori. La sera si respira un’atmosfera magica perché il passaggio è quasi interamente riservato alle gondole.

ZANZE XVI (Santa Croce – Rio de la Cazziola e de ca’ Rizzi): Nicola (30 anni) è il titolare di Zanze XVI, un ristorantino innovativo nato due anni fa sulle ceneri della storica Trattoria dalla Zanze in Santa Croce a Venezia. Nicola è stato scelto da Forbes come uno dei 5 professionisti sotto i 30 anni più influenti in Italia in Marketing e Advertising. Zanze XVI si presenta come un piccolo ristorantino curato e contemporaneo all’interno, mentre all’esterno conserva le fattezze storiche della vecchia trattoria. All’esterno ha una fila di tavolini da due affacciati sul piccolo Rio de la Cazziola che sfocia su Canal Grande.

OGIO Ristorante e Caffè Contemporaneo (Fondamenta Cannaregio): Orietta (48 anni), la titolare del ristorante, è una veneta doc, vive a Venezia e ha avi trevigiani e veneziani. La location è piccola, ha uno spazio esterno in fondamenta, mentre all’interno la prima cosa che si può vedere è una cucina a vista (che dà anche sull’esterno) con il bancone davanti (stile bacaro). La sala è di medie/piccole dimensioni, molto informale, stile bar. Pareti storiche con la pietra a vista, luci calde e legno rendono l’atmosfera minimale e contemporanea. Il ristorante Ogio si trova sul Canale di Cannaregio, il secondo canale più importante di Venezia, all’ingresso del ghetto ebraico.

RIVIERA RISTORANTE PER ONNIVORI (Fondamenta zattere al ponte Longo – Canale della Giudecca): Gipi (68 anni) è il titolare del Ristorante Riviera a Fondamenta Zattere al Ponte Longo. La location è molto grande, ha dei tavoli all’esterno e due sale interne: quella più storica ospita il bar, l’altra, in fondo al locale, è più contemporanea L’apparecchiatura dei tavoli è molto minimale, perché per Gipi il tavolo è come un palcoscenico che deve essere più spoglio possibile prima della cena per poi animarsi con le pietanze. Il Ristorante Riviera si trova a Fondamente Zattere al Ponte Longo, Sestriere Torsoduro, e si affaccia sul Canale della Giudecca.

La puntata di “Alessandro Borghese 4 Ristoranti” si è avvalsa della collaborazione del Casinò di Venezia, nelle cui sale è stato registrato il tavolo del confronto tra i ristoratori.

Commenti

commenti