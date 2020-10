Alice nella Città: Dall’animazione green di “Trash” all’opera prima “Palazzo di Giustizia”, il programma di venerdì 16 ottobre

Si aprirà con il red carpet animato della favola green “ “TRASH” la seconda giornata di Alice nella Città, mentre domani, sul tappeto rosso sfileranno i registi Luca Della Grotta e Francesco Dafano, il cantante Raphael Gualazzi e i divertenti costumi character del film.

Alle ore 11.00 sfileranno sul red carpet dell’Auditorium Parco della Musica i costume character protagonisti del film, realizzati con la collaborazione di CONAI, CIAL, COMIECO, COREPLA, COREVE E RICREA, insieme ai registi Luca della Grotta e Francesco Dafano e a Raphael Gualazzi, autore di uno dei brani della colonna sonora.

“Trash” è un adventure movie che unisce divertimento e mission educativa affrontando uno dei temi caldi dell’attualità legati all’ambiente: il riciclo dei rifiuti. Ne sono protagonisti scatole, bottiglie, latte, rifiuti abbandonati in strada, nei mercati, sotto i ponti, ignorati da chiunque, finché non cala la notte… Dopo l’anteprima ad Alice nella Città, il film uscirà nelle sale italane il 26 ottobre distribuito da Notorious Pictures.

Quest’anno più che mai, Alice nella Città ha deciso di essere di supporto ai giovani autori dando spazio alle opere prime e seconde, in cerca di distribuzione o di prossima uscita in sala in un momento difficile per il cinema italiano. In programma domani nel Fuori Concorso Italia, “Palazzo di Giustizia”, esordio di Chiara Bellosi con Daphne Scoccia, Bianca Leonardi, Sarah Short, Nicola Rignanese, Giovanni Anzaldo, Andrea Lattanzi che, dopo l’ottima accoglienza ricevuta al Festival Internazionale di Berlino, sarà proiettato per il pubblico alle ore 20.30 al Cinema Caravaggio (via Paisiello 24) alla presenza degli interpreti.

Passa in Concorso l’opera seconda NADIA, BUTTERFLY di Pascal Plante, storia di una giovane nuotatrice che decide di ritirarsi dal nuoto agonistico per sfuggire a quella rigida vita di sacrifici che comporta lo sport.

TRASH (Eventi Speciali)

Opera prima

Italia | 2020 | animazione | 88’

di Luca Della Grotta, Francesco Dafano

Produzione: AL ONE Srl

Distribuzione italiana: Notorious Pictures

Slim è una scatola di cartone rovinata. Vive in un mercato con il suo amico Bubbles, una bottiglia da bibita gassata, e altri compagni. Non crede più in nulla, neanche alla leggenda della Piramide Magica, un luogo mitico in cui è possibile per i rifiuti avere una seconda possibilità̀, fino a quando un imprevisto cambierà̀ il suo destino.

PALAZZO DI GIUSTIZIA – Opera prima

Italia, Svizzera | 2020 | drammatico | 84’

di Chiara Bellosi

con Daphne Scoccia, Bianca Leonardi, Sarah Short, Nicola Rignanese, Giovanni Anzaldo, Andrea Lattanzi

Produzione: Tempesta, con Rai Cinema in coproduzione con Cinédokké

Distribuzione internazionale: Vision Distribution

In un tribunale italiano si tiene l’udienza finale di un caso di giustizia ordinaria. Nessuno è completamente colpevole, e nessuno completamente innocente; due fazioni opposte, due figlie, fuori dall’aula, aspettano un verdetto che potrebbe cambiare le loro vite per sempre.

NADIA, BUTTERFLY (Concorso)

Opera seconda

anada | 2020 | drammatico | 106’

di Pascal Plante

con Katerine Savard, Ariane Mainville, Pierre-Yves Cardinal, Hilary Caldwell, Cailin McMurray Produzione: Nemesis Films

Distribuzione internazionale: WaZabi Films

Ancora giovane e nel fiore dei suoi anni, Nadia decide di ritirarsi dal nuoto professionale dopo i Giochi Olimpici per sfuggire a quella rigida vita di sacrifici. Dopo la sua ultima gara, si perde in nottate di eccessi costellate da episodi di sue insicurezze. Ma neanche questo intorpidimento può nascondere la sua vera ricerca interiore: definire la sua identità al di fuori del mondo dei grandi dello sport.