Alice nella città: evento speciale sull’ascesa di Mahmood

Il 14 ottobre, nell’ambito della Festa del Cinema di Roma, verrà proiettato in anteprima ad “ Alice nella Città “ il film diretto da Giorgio Testi tutto dedicato alla clamorosa e forse inaspettata ascesa di Alessandro Mahmood, uno dei talenti al momento più amati della scena musicale italiana più in grado di rappresentare i suoi fans dando loro voce e significato.

Dopo la presentazione ad Alice nella Città, il film sarà proiettato nelle sale italiane dal 17 al 19 ottobre prossimi ( prevendite dell’evento al cinema aperte a partire dal 16 settembre alle ore 20, pochi giorni dopo il compleanno dell’artista che il 12 settembre ha compiuto 30 anni.

“Ja ti la crediasa crasa”, che in sardo significa “Non te lo saresti aspettato”: con queste parole rivolte a sua madre dopo l’ultima vittoria di Sanremo Mahmood ha elebrato l’ultima sua vittoria a Sanremo, un momento travolgente di una carriera entusiasmante, al centro del docufilm che sarà presentato in anteprima il 14 ottobre a Roma nell’ambito di Alice nella città (la sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma, diretta da Fabia Bettini e Gianluca Giannelli e in programma dal 13 al 23 ottobre, che giunge quest’anno alla sua XX edizione).

Il docufilm è il racconto, attraverso la voce stessa di Alessandro Mahmoud e le testimonianze di artisti come Blanco, Carmen Consoli, Dardust, delpercorso che, da ragazzino nato e cresciuto nella periferia milanese, l’ha portato al successo facendolo diventare il fenomeno musicale MAHMOOD; è il percorso del cantautore lungo tutto il suo tour europeo, ricostruendo per gli spettatori cinematografici la storia di uno degli artisti italiani più amati di questi anni: un percorso interiore che ha la musica come colonna portante e dove l’amore e l’assenza trovano il loro modo di coesistere.