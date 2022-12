“All Run Christmas”, Annalisa Minetti presenta la 2a edizione dell’evento sportivo benefico

“All Run Christmas”,è la manifestazioe che unisce sport e solidarietà, ideata da Annalisa Minetti e Davide De Luca, (maratona 25 km + 10 km + 1 km + 2 villaggi sportivi). Massimiliano Rosolino, padrino della manifestazione, campione olimpico di nuoto a Sidney e personaggio televisivo.

Annalisa Minetti e Davide De Luca in collaborazione con il Sindaco di Arcinazzo Romano Luca Marocchi, il Sindaco di Anagni Daniele Natalia ed il Sindaco di Trevi Nel Lazio Silvio Grazioli, che rappresentano i tre territori coinvolti dalla manifestazione hanno illustrato il vastoprogramma che coinvolge squadre di atleti professionisti e amatoriali. Le persone che vorranno partecipare si sfideranno in una corsa leale e appassionata, ma soprattutto ricca di messaggi. “In quest’evento – ha commentato la stessa Annalisa Minetti responsabile Nazionale delle pluridisabilità ACSI – le persone che vorranno partecipare si sfideranno in una corsa leale e appassionata, ma soprattutto ricca di messaggi. Voglio che la magia del Natale sia sempre speciale e questa maratona sarà arricchita dall’unione tra le persone, persone consapevoli che attraverso l’attività fisica possono festeggiare la Vita, ma soprattutto la Vita di tutti quei ragazzi e bambini che non hanno una famiglia di riferimento e che vivono moltissimi altri disagi”. Infatti lo scopo lodevole di questa manifestazione è di rendere speciale il Natale a tutti i bambini che vivono nelle case famiglia che combattono ogni giorno per la loro dignità e per i loro diritti.

La novità, che quest’anno sarà la 10 km + 1 km, che andrà ad aggiungersi alla 25 km che, lo scorso anno, ha visto l’adesione di molti atleti. Un solo evento che, la scorsa edizione, attraverso la corsa amatoriale e non, ha unito migliaia di persone nella splendida cornice degli Altipiani di Arcinazzo (nei rispettivi territori di Trevi Nel Lazio ed Arcinazzo Romano) e di Anagni. “Il filo conduttore di “All Run Christmas” è stato quello di utilizzare lo sport come un collante riabilitativo ed unico del suo genere per rendere ancora di più magico il Natale per grandi e piccini. Al fianco di Annalisa Minetti l’immancabile Michele Panzarino, Presidente dell’Ancs ideatore dello Skymano assieme ad Annalisa. L’augurio è che quest’anno si superino le presenze passate, per iscrizioni ed info sul sito www.allrun.it

“All Run Christmas” 2022, tra sport, beneficenza e magia del Natale

Mancano pochi giorni al taglio del nastro della seconda edizione di “All Run Christmas”, che ha reso unico e magico il Natale per molti bambini delle case-famiglia, per moltissimi atleti, vip e famiglie. La novità di quest’anno sarà la 10 km + 1 km che andranno ad aggiungersi alla 25 km che, lo scorso anno, ha visto l’adesione di molti atleti. Un evento che, la scorsa edizione, ha unito migliaia di persone nella splendida cornice degli Altipiani di Arcinazzo e di Anagni passando per Trevi nel Lazio. Le adesioni sono state più di mille; tra loro circa duecento atleti professionisti che hanno corso la 25 km che univa gli Altipiani di Arcinazzo ad Anagni, altri ancora, atleti non professionisti e famiglie, si sono cimentati invece nella corsa amatoriale di 5 km. Un ringraziamento speciale va a tutti coloro che si stanno adoperando nella realizzazione di questo progetto partendo dai tre sindaci: Luca Marocchi, primo cittadino del Comune di Arcinazzo Romano, Daniele Natalia, primo cittadino del Comune di Anagni e Silvio Grazioli, primo cittadino del Comune di Trevi nel Lazio che, ci permetteranno, come nella passata edizione, di operare sui loro territori. Un ringraziamento anche all’Accademia Nazionale di Cultura Sportiva, all’Associazione Sportiva As Calcio Roma, nella persona del Dottor Pietro Berardi per la sensibilità al progetto, alla Pro Loco Intercomunale degli Altipiani, ai volontari della Protezione Civile, all’Associazione Sci Club Madonna del Monte – Piglio, all’Ente di Promozione ACSI, alla Croce Rossa e a Radio Studio Uno che sarà la radio ufficiale dell’evento.