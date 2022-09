Alla Casa Argentina grande successo per il concerto in onore del Mozart argentino Rodolfo Zanni

Alla Casa Argentina grande successo per il concerto in onore del Mozart...

Evento d’eccezione alla Casa Argentina di Roma: un grande successo per la serata di cinema e musica dedicata al grande compositore Rodolfo Zanni, detto il Mozart argentino, di origini italiane e misteriosamente scomparso all’età di 26 anni; un evento che cade esattamente lo stesso giorno, e alla stessa ora, dell’ultimo concerto che il musicista tenne al Teatro Colon di Buenos Aires, cento anni fa, un concerto sinfonico diretto a soli venti anni in onore dell’allora Presidente della Repubblica Argentina Marcelo-Torcuato de Alvear e della sua affascinante consorte Regina Pacini.

Dopo questo trionfo l’artista, già tanto osannato, viene allontanato, cancellato, ridotto all’anonimato: muore in circostanze misteriose il suo corpo, prima sepolto in terra sconsacrata e poi riesumato, viene fatto sparire. Scompaiono, con lui; tranne quattro brani minori, anche le 81 composizioni che gli vengono attribuite.

Da qui, le ricerche di un parente Giuseppe Zanni, deus ex machina della riscoperta di questo genio musicale, e anche dell’evento svoltosi in Via Veneto, alla Casa Argentina, che ha dichiarato: «Un nome perduto nelle ombre dell’oblio – spiega Zanni – un talento musicale dimenticato, ignorato anche dai musicologi più attenti nonostante avesse illuminato con la sua arte l’Argentina dei primi anni del Novecento: in questa occasione Rodolfo Angelo Deo Zanni viene restituito alla storia della musica attraverso indagini serrate, complicate, durate anni, attraverso diversi continenti (Buenos Aires, Parigi, Texas e l’Italia) e condotte sotto la mia guida da alcuni team di investigatori. Gli strumenti per la riscoperta sono stati un libro e da ultimo un film documentario. Il mondo musicale è ora in fermento e desideroso di ritrovare almeno una parte delle sue opere, cancellate da una feroce damnatio memorie e svanite nel nulla, per le quali i contemporanei lo avevano così osannato».

E nel mistero di questa riscoperta viene prima proiettato il film dedicato al maestro, intitolato “Enigma in tempo rubato. Un Mozart Argentino”, del regista Francesco Cordio, che tanto successo sta riscuotendo a livello internazionale in queste ore e, a seguire, il concerto con gli stessi spartiti che Zanni diresse cento anni fa, cantati dal tenore Fabio Armiliato. In agenda anche il soprano Chiara Giudice con arie del compositore Lucio Bruno-Videla. Al piano Fabrizio Mocata.

Tanti i personaggi illustri presenti alla serata, dall’addetta culturale dell’ambasciata argentina Andrea Gonzàlez agli aristocratici Guglielmo e Vittoria Giovanelli Marconi, Maria Pia Ruspoli, Caterina Douglas Scotti di Vigoleno e Giuseppe Ferrajoli; e inoltre le attrici Carlotta Rondana, Beatrice Schiaffino, Nadia Bengala, Martina Menichini, Patrizia Pellegrino e Nadia Bengala oltre al soprano Alma Manera, Marisela Federici e Giulio e Carla Maira.