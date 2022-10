Alla Festa del Cinema di Roma la serie western Sky Original per un omaggio al classico di Corbucci

Conferenza stampa per la presentazione in anteprima mondiale di Django alla Festa del cinema di Roma alla presenza di Francesca Comencini, direttrice artistica e regista, Enrico Maria Artale (regista), del cast composto da Matthias Schoenaerts, Lisa Vicari, Noomi Rapace, Jyuddah Jaymes,Nils Hartmann, EVP Sky Studios per Italia e Germania, Riccardo Tozzi, fondatore e presidente di Cattleya, degli sceneggiatori Maddalena Ravagli e Leonardo Fasoli, Nathalie Perus, General Manager Atlantique Productions, Olivier Bibas, Head of Original Content CANAL+.

La regia è affidata, per i primi quattro episodi della serie creata e scritta da Leonardo Fasoli e Maddalena Ravagli, a Francesca Comencini.

L’attesa serie, originale Sky e CANAL+, è un omaggio al classico western di Sergio Corbucci ed esordirà nel 2023 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW in Italia, Regno Unito, Irlanda, Germania e Austria e su CANAL+ in Francia, Polonia, Svizzera e Africa (e attraverso M7 nei Paesi Bassi, in Belgio, in Lussemburgo, Ungheria, Romania, Repubblica Ceca e Repubblica Slovacca).

La serie, che rilegge in chiave contemporanea l’omonimo film di Corbucci, si svolge in dieci episodi ed è prodotta per Sky e CANAL+ da Cattleya e Atlantique Productions (parte di Mediawan) e co-prodotta da Sky Studios e CANAL+, in collaborazione con STUDIOCANAL e Odeon Fiction e con il sostegno del Ministero della Cultura italiano e del governo rumeno.

Django è la storia di un uomo che, partito in cerca di vendetta, finirà per lottare per qualcosa di più grande: Texas, fine 1800. Django raggiunge una città riarsa, sul fondo di un cratere: è New Babylon. Cerca gli uomini che hanno assassinato la sua famiglia, ma scopre che sua figlia Sarah è sopravvissuta e si trova sul posto. Ha ormai vent’anni e si appresta a sposare John Ellis, che di New Babylon è il fondatore; e in più, lei non vuole Django tra i piedi.

Ma Django non è uomo da arrendersi, e non lascerà nulla d’intentato pur di avere un’altra possibilità con sua figlia. In ogni caso i tre – Django, Sarah e John – sono avviluppati in un groviglio di sinistri segreti destinati a venire in superficie.