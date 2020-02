Un itinerario adatto a viaggiatori curiosi, aperti e pronti a condividere momenti conviviali e a esplorare gli angoli più nascosti di questo meraviglioso luogo, a volte con l’ausilio della bicicletta: è quanto propone Ilaria Bonfante, Tour Leader di Adventure Overland, che saprà mostrarvi gli angoli più nascosti di questa parte di mondo.

Un concentrato puro di bellezze naturali, paesaggi vari e pittoreschi, una storia millenaria, popolazioni forti e accoglienti capaci di tramandare, di generazione in generazione, le tradizioni che si perdono nel tempo.

Il Vietnam, terra incantevole, affascina e regala immagini suggestive.

Ogni scorcio che questa nazione offre al visitatore ricorda una cartolina: le risaie dove lavorano le donne con il caratteristico cappello conico, le città ricche di storia e contraddizioni, villaggi sperduti sulle montagne, usi e costumi antichissimi e paesaggi esotici che lasciano senza fiato.

Ilaria vi propone un circuito particolare, lontano davvero da quelli più battuti dai turisti internazionali: un tour che vi permetterà di entrare maggiormente a contatto con la cultura e la popolazione locale, esplorando anche in bicicletta i magnifici paesaggi del posto e provando esperienze tipiche.

Il primo contatto con la cultura locale avverrà in modo rispettoso e genuino: scoprirete le tradizioni tramandate con orgoglio di generazione in generazione nel villaggio di Na Cut, ai piedi delle montagne, dove sarete ospiti a pranzo nelle case-palafitta Thai insieme alle famiglie locali. Attraverserete stradine immerse in una natura rigogliosa e percorrerete gli argini della diga del fiume Boi in bicicletta o a bordo di una piccola barca a remi per esplorare la Riserva Naturale Van Long. Vi cimenterete nella preparazione di alcuni piatti tipici della cucina vietnamita a Hue, combinando spezie e sapori e gustando le specialità da voi stessi create e altri deliziosi piatti della regione.

Nel villaggio di Kim Bong (noto come il villaggio dei carpentieri), avrete l’opportunità di scoprire le tradizioni locali e i segreti di un esperto falegname, presso il suo laboratorio. Vivrete l’indimenticabile avventura sul fiume Mekong, nel mercato di Cai Rang, a stretto contatto con la gente che vende e compra tutti i tipi di frutta e pesci del delta: i colorati mercati galleggianti resteranno sicuramente impressi nella vostra memoria per sempre.

CHECK IN – Vietnam: meraviglie da scoprire con Overland (14 giorni /11 notti)

Partenza di gruppo Overland: 16 MARZO 2020

Itinerario: Hanoi, Mai Chau, Ninh Binh, Halong, Hanoi, Hue, Hoi An, Can Tho, Ho Chi Minh

Quota individuale di partecipazione: a partire da Euro 2.290,00 a persona in doppia (min. 10 partecipanti) – ESCLUSI VOLI

La quota comprende: Voli interni; accompagnatore Overland dall’Italia; sistemazione negli alberghi indicati o di pari categoria; pasti come da programma; noleggio sampan per le escursioni menzionate nel programma; crociera di 2 giorni/1 notte sulla baia di Halong; trasferimenti in arrivo e partenza dagli aeroporti con mezzi privati; spese di ingresso nei siti turistici; guide locali parlante italiano; assicurazione medico/bagaglio; quota di iscrizione al viaggio.

La quota non comprende: Voli intercontinentali comprensivi di tasse (tariffa da riconfermare) a partire da circa 630€; bevande e pasti non menzionati; eventuali early check in o check out a meno che diversamente indicato; visto (al momento, salvo cambiamenti, per I cittadini italiani non è richiesto visto per il Vietnam per soggiorni inferiori ai 15 giorni ed un solo ingresso; assicurazione annullamento facoltativa pari al 4.8% del costo totale del viaggio; mance e spese personali; escursioni non previste dal programma; tutto quanto che non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.

Il tour prevede inoltre la visita delle località più note del Vietnam.

L’affascinante capitale Hanoi, con il pittoresco Tempio della Letteratura (Van Mieu in vietnamita) e la famosa Baia di Halong, dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco, dove effettuerete una crociera su un’elegante giunca in legno con pernottamento nella baia: l’alba che potrete godere qui, sarà una delle più belle della vostra vita!

Non mancherà una visita dell’antica capitale Hue, con la sua Cittadella Imperiale e il Mausoleo Tu Duc, la cittadina Hoi An, dove si trovano alcuni dei più importanti tesori artistici ed architettonici del Paese e la vivace e dinamica città di Ho Chi Minh, il più grande centro urbano del Vietnam, anche conosciuta come Saigon.

