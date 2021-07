AltaRoma 2021: l’Istituto Europeo di Design propone le creazioni dei suoi studenti

I giovani talenti dell’ Istituto Europeo di Design (IED) hanno proposto le loro creazioni nel corso di una interessante sfilata svoltasi negli studios di Cinecittà, sfilata che ha evidenziato le grandi capacità espressive dei frequentatori dei corsi ed alla quale ha partecipato, in veste di madrina e di modella, Martina Sambucini, Miss Italia 2020.

In passerella, le collezioni create da 12 diplomati degli anni accademici 2019/2020 e 2020/2021: look, accessori, gioielli sono il risultato di un processo didattico e creativo durato 3 anni che spaziano dal prêt-à-porter all’haute couture alla lingerie, in un viaggio evocativo fra memoria soggettiva ritrovata e distruzione di canoni estetici pre-esistenti.

La sfilata, dall’accativante titolo di “ Explosion – IED Roma Fashion Show 2021, ha avuto per oggetto un vero e proprio mosaico di voci, suoni e colori, un mix che è il risultato dell’opera dei giovani designer della moda formati all’Istituto Europeo di Design i quali, in un approccio innovativo, creativo e originale, anticipano le tendenze future della moda italiana e non solo e degli accessori e gioielli.

Protagonisti: per le collezioni: Lorenzo D’Aquilo, Silvia Felli, Marco Gabriele, Federica Galletta, Alessia Giacchetta, Michela Martino, Isabella Mazzei, Matilda Menozzi, Matteo Minciarelli, Leonardo Maria Nanni, Cristian Rizzo e Mattia Russo e, per gli accessori e gioeilli: Domitilla Camponeschi, Elena Capriotti, Emanuela Fletzer, Andrea Miniero, Alice Pietrantoni e June Wu.