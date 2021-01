Amadeus, Fiorello Vincezo Mollica su Sanremo 2021 a Che Tempo che fa #clip #video

Fiorello su Sanremo 2021: “Credo che il 2021 sarà la fine della mia carriera, sarà il disastro totale, quest’uomo (Amadeus, ndr) mi porterà alla rovina, questo è un pazzo. Mi chiama la mattina e mi dice ‘Metteremo tutto il pubblico in una nave’, poi ‘Li metteremo tutti in una serra’, stamattina mi ha detto una cosa terribile, ‘Pensa se prima di partire per Sanremo mi ammalo e Sanremo lo fai tu da solo’”.