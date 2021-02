“Amarsi a perdere”: il nuovo singolo di Cafiero

La musica come un abbraccio che avvolge e regala svariate sensazioni. Cafiero ha voluto abbracciare virtualmente il pubblico con la pubblicazione online e negli store digitali del nuovo singolo “Amarsi a perdere”, estratto dal secondo capitolo

cantautorale “Cafiero Music Pen Drive”. L’annuncio, avvenuto tramite social, è stato accolto con entusiasmo e conferma la stima degli addetti ai lavori e l’affetto che

il pubblico nutre per l’artista.

“Amarsi a perdere” è una canzone introspettiva, che parla d’amore con il linguaggio del cuore, che trova i suoi punti forza nella ritmica musicale e nella bella voce del cantautore. Una carezza in musica che avvolge l’ascoltatore per il rock deciso e le

parole dirette, scelte per raccontare con sensibilità una relazione.

“La musica è un bisogno primario” – dichiara Cafiero – “Cura il corpo e l’anima”

Abbiamo bisogno della musica per comunicare, educare, sognare, lottare, vivere”

“Amarsi a perdere” è tra gli inediti dell’ultimo progetto discografico del cantante e musicista, pubblicato a maggio scorso, le cui copie disponibili sono esaurite in breve

tempo.